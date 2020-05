LECCE – Test sierologici anti-Covid 19: buone notizie per calciatori, dirigenti e staff

Al momento, la situazione in casa Lecce è sotto controllo. La società di via Costadura, nella tarda serata di ieri, ha comunicato di aver sottoposto i propri tesserati, compresi i componenti dello staff tecnico e anche alcuni collaboratori e dirigenti, al test sierologico rapido per monitorare eventuali contagi da Covid-19.

I test, svolti nella massima sicurezza, hanno dato tutti esito negativo. Buone notizie, quindi, in vista dell’eventuale ripresa degli allenamenti di gruppo, per la quale, però, si dovrà attendere ancora per vedere se il Comitato tecnico-scientifico e la Federazione Italiana Gioco Calcio riusciranno a trovare un punto in comune sul protocollo sanitario da seguire in caso di nuova ripartenza del campionato di Serie A.

A partire da lunedì scorso, primo giorno della Fase 2, la società giallorossa ha messo a disposizione l’impianto del Via del Mare per lo svolgimento, su base volontaria, degli allenamenti in forma individuale degli atleti della prima squadra.