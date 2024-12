LECCE – Sticchi su infortuni, tifosi e mercato: “Non c’è nessuna intenzione di fare cessioni a gennaio”

In una lunga intervista concessa al Nuovo Quotidiano di Puglia, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, parla del momento delicato in casa giallorossa e di mercato, sottolineando che nessuno dei suoi gioielli, a gennaio, lascerà il Salento. Alcuni estratti.

INFORTUNI – “Una stagione nera, iniziata con la brutta sorpresa di Gonzalez, proseguita con Bonifazi per un problema diverso dal precedente infortunio e con Berisha, dopo pochi giorni dalla prova di Torino dove fu straordinario. E ancora con Pierret, Marchwinski, Kaba, Banda, Gallo e ora Gaspar. Penso che se non avessimo avuto un organico così profondo, come non poteva essere nelle due scorse stagioni, ora saremmo già retrocessi. Siamo riusciti a galleggiare in queste prime 15 giornate tra enormi difficoltà e siamo in corsa con altre compagini che non hanno dovuto affrontare tali emergenze, provate a togliere alle altre squadre lo stesso numero di infortunati, molti dei quali titolari, credo che in poche sarebbero rimaste ancora in corsa. Nessuno fa menzione dei nostri infortunati: prima di Lecce-Juve tutti parlavano dei loro infortunati, invece è un tema su cui riflettere non perché debba rappresentare un alibi, ma anzi uno stimolo a fare di più per tutti noi e per fare comprendere le reali difficoltà del momento, in particolare di mister Giampaolo che, con tutte queste assenze, ogni volta è costretto a trovare una strada diversa“.

MESSAGGI A SQUADRA E TIFOSI – “Vorrei che la squadra si immedesimasse negli sforzi dei nostri tifosi, in particolare dei quattromila che sono andati a Roma con sacrificio e amore infinito e che ci risulta non siano stati trattati bene nelle fasi di accesso allo stadio. Vorrei che i calciatori diano tutto quello che hanno per loro e per quei tifosi che non ci abbandonano mai. Ai tifosi chiedo sostegno incondizionato per novanta minuti, con la passione che solo loro sanno trasmettere. Quando il Via del Mare dà il meglio di sé i calciatori riescono a trovare energie che loro stessi non sanno di avere”.

MERCATO – “Il nostro primario obiettivo è di cercare di recuperare gli infortunati il prima possibile, motivo per il quale abbiamo ampliato lo staff medico con l’ingresso del dottor Orgiani. Uno dei possibili rimedi è di andare sul mercato ma, in questo momento di scontri diretti, è controproducente e prematuro parlarne, è giusto che tutti i calciatori in organico siano coinvolti. Ciò vale anche per Dorgu: l’obiettivo più importante del Lecce è conservare la Serie A, di conseguenza, a gennaio, non c’è nessuna intenzione di cedere i calciatori che si stanno ben comportando“.