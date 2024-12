LECCE – Pelmard ha ancora la febbre: un altro problema in difesa per Giampaolo?

Ancora a riposo Andy Pelmard che non ha smaltito lo stato febbrile che lo ha colpito un paio di giorni fa. Il difensore del Lecce, comunque, dovrebbe recuperare in tempo ed essere inserito nella lista dei convocati per Lecce-Monza di domenica all’ora di pranzo. In caso non ce la facesse, i problemi in difesa per Marco Giampaolo aumenterebbero, viste le indisponibilità di Antonino Gallo, titolare del ruolo di esterno difensivo sinistro che dovrebbe essere colmato proprio da Pelmard. Come ieri, hanno svolto terapie Banda, Gallo e Gaspar, mentre Bonifazi e Marchwinski sono stati impegnati in lavoro personalizzato.

Anche domani la squadra si allenerà all’Acaya, sempre al mattino.