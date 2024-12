CASARANO – Ecco Di Bari per il dopo-Laterza: “Bruciarmi? Non mi spaventa, ho tanta voglia di fare bene”

Vito Di Bari, classe 1983, nativo di Trani, è il nuovo allenatore del Casarano in sostituzione dell’esonerato Giuseppe Laterza. Dopo un discreto trascorso da calciatore, che lo ha portato a giocare anche in Serie B con la Cremonese, Di Bari ha intrapreso la carriera di allenatore nel settembre 2021, da responsabile del settore giovanile della Fidelis Andria, per poi allenare la prima squadra da febbraio a giugno del 2022 (salvandola dopo i playout vinti contro la Paganese) prima di approdare a Bari, dove ha guidato l’Under 17 e l’Under 19 con, nel mezzo, l’incarico di collaboratore tecnico di Federico Giampaolo negli ultimi mesi della scorsa stagione. Giampaolo, fratello di Marco, allenatore del Lecce, sarà il suo vice a Casarano.

“La decisione di scegliere Di Bari è frutto di un’attenta analisi, soprattutto dopo la sconfitta di Andria – le parole del patron Antonio Filograna Sergio attraverso i canali ufficiali della società – . Quest’anno la nostra rosa è davvero importante e in queste 15 partite non abbiamo ancora dimostrato la nostra forza per diversi motivi. Domenica dovevamo giocare in maniera diversa con una formazione adeguata, dovevamo dimostrare la nostra forza e il nostro carattere e così non è stato. La scelta può apparire folle ma è frutto di meditazione, ho preferito rischiare su un tecnico giovane ma molto ambizioso. Ora dai calciatori voglio in senso di responsabilità maggiore, tutti dobbiamo essere coesi e triplicare le forze”.

Di Bari: “Ringrazio il Bari per la possibilità che mi ha dato, il presidente ha rischiato e io potrei bruciarmi ma questo non mi spaventa. Ho tanta voglia di fare bene, la società e la città meritano grandi soddisfazioni. Il modulo non conta, contano i principi, conosco molti dei calciatori. Ora sotto con la preparazione alla sfida col Gravina”.