ECCELLENZA – In archivio il girone d’andata col Barletta che ha preso il largo: i tabellini della 19ª giornata

Si è chiuso il girone di andata di Eccellenza pugliese col 19° turno giocato ieri pomeriggio. Il Barletta gira la boa a 51 punti e con un vantaggio enorme di 14 punti sulla Polimnia, prima inseguitrice. Prima delle salentine il Galatina, terzo con 31 punti. Zona playoff e zona playout sono separate da pochissimi punti. Ad oggi, retrocederebbero direttamente Arboris Belli, Ginosa e Molfetta; la zona playout comprenderebbe Gallipoli, Manduria, Brilla Campi, Racale, Corato e Spinazzola. Ma c’è tutto un girone da giocare, quello di ritorno, che s’inaugurerà domenica 15.

I tabellini della 19esima giornata:

S. MASSAFRA-NOVOLI 0-3

RETI: 36′ pt e 30′ st rig. Pignataro, 43′ st Garnica A.

S. MASSAFRA: Pizzaleo, Galetta, Fabiano, D’Arcante, Nobile, Sergio (15′ st Pavone), Marzio (15′ st Amatulli), Perrino (28′ st Quazzico), Serafino, Girardi, Russo. All. Malacari.

NOVOLI: Colazo, Zecca (47′ st Martina), Rutigliano (28′ st La Marina), Jammeh, Maccarrone, Calò, D’Andria (37′ st Gullaci), De Blasi, Pignataro (23′ st Potenza), Quarta (47′ st Parisi), Garnica A. All. Luperto.

ARBITRO: Matera di Bari.

—

BARLETTA-GINOSA 1-0

RETI: 38′ st Lattanzio

BARLETTA: Staropoli, De Gol, Montrone, Pinto (15′ st Bernaola), Turitto, Mariani, Leone (15′ st Parisi), Lavopa, Strambelli (22′ st Giambuzzi), De Sagastizabal (15′ st Lattanzio), Dicuonzo (40′ st Belladonna). All. De Candia.

GINOSA: Santoro, Larizza, Pizzo, Patronelli, Illiano, Richella, Schirizzi, Gatto (20′ st Fede), Vapore, Maiorino (33′ st Verdano), Ferrero. All. Passariello.

ARBITRO: Saponaro di Foggia.

—

RACALE-MANDURIA 3-0

RETI: 34′ pt Romano, 20′ st Sasso, 43′ st Pennetta

RACALE: Ferraris, Portaccio (15′ st Sasso), Moran, Milessi, Layus, Giglio, Guevara (33′ st Pennetta), Flordelmundo (40′ st Gravina), Oliveros (26′ st Gutierrez), Romano (44′ st Fitto), Centonze. All. Calabuig.

MANDURIA: Menendez, Farucci, Stranieri, Texeira (34′ st Caragnulo), Cutrone, D’Ettorre (34′ st Balanda), Sernia (9′ st Spinelli), Coronese (44′ st Zuccaro), Carrozzo, Sosa, Perchaud. All. Marsili.

ARBITRO: Tomei di Sapri.

NOTE: Al 29′ pt espulso Carrozzo (M) per fallo grave.

(Nuovo Quotidiano di Puglia) – Prezioso successo del Racale che batte il Manduria e interrompe la serie negativa che lo vedeva digiuno di vittorie da tre partite. Buoni ritmi in avvio con uno tentativo per parte: al 13’ tiro dalla distanza di Centonze respinto, in maniera un po’ goffa, da Menendez; al 24’ Ferraris rischia grosso coi piedi al limite dell’area e per poco l’ex Sosa non ne approfitta. Al 29’ l’episodio clou: Carrozzo entra a gamba tesa sul petto di Flordelmundo e l’arbitro lo manda sotto la doccia in anticipo. I locali ne approfittano subito portandosi in vantaggio al 34’ con un destro da fuori di Romano. Nella ripresa il Racale amministra il pallone e fa valere la superiorità numerica, affondando i colpi verso l’area biancoverde: al 20’ raddoppio biancoceleste al termine di un’azione partita da Romano, rifinita da Centonze e conclusa da Sasso. Il Manduria non ne ha più e nel finale incassa anche il terzo gol di Pennetta con un destro secco da dentro l’area.

—

BRILLA CAMPI-BITONTO 1-2

RETI: 1′ st Lavoratti (BI), 4′ st Olibardi (BC), 49′ st Demichele (BI)

BRILLA CAMPI: Carriero, Attanasio, Maniglia (27′ st Pascali), Iaia, Tondo, Torres, Olibardi (27′ st Cucci), Caravaglio, Diop (30′ st Quarta), Romero (17′ st Marti), Poleti (39′ st Carrozzo). All. Patruno.

BITONTO: Vicino, Cantalice, Latrofa, Cannito, Senè, Lacassia, Trofo (7′ st Ungredda), Lavoratti, Napoli (30′ st Petitti), Bozzi (23′ st Demichele), Aprile. All. Modesto.

ARBITRO: Antico di Brindisi.

—

BISCEGLIE-GALLIPOLI 1-0

RETI: 18′ st Pedrini

BISCEGLIE: Baietti, Di Fulvio, Carullo (35′ st Forbes), Visani, Ciurlo, Martinez (45′ st Colella), Stefanini, Konè (11′ st Latorre), Taccogna (11′ st Pedrini), Lella (26′ st Cutrignelli), Aguilera. All. Di Meo.

GALLIPOLI: Maggi, Benvenga, Iborra, Cardinale, De Vito, Cazzato (23′ st Della Rocca), Prinari, Avantaggiato, Seclì (40′ st Buccarella), Scialpi, Cardamone (23′ st Sansò). All. Sportillo.

ARBITRO: Torre di Barletta.

—

GALATINA-UC BISCEGLIE 1-1

RETI: 20′ pt Fruci (G), 15′ st Amoroso (B)

GALATINA: Passaseo, Sorino, Monteduro (33′ st Mancarella J.), Fruci, Mora, Signore, Caputo, Romano (6′ st Legari), Mancarella G. (16′ st Mariano), Molina, Miggiano (12′ st Candido). All. Tartaglia.

UC BISCEGLIE: Lullo, La Notte (8′ st De Blasio), Farinola, Bufi (36′ st Guglielmi), Miano, Paolillo, Dicorato, Andriano, Amoroso, Suriano (28′ st Pelosi), Saani (23′ st Dembelè). All. Monopoli.

ARBITRO: D’Ambrosia di Brindisi.

—

FOGGIA INCEDIT-MOLFETTA 2-0

RETI: 6′ st Cormio, 47′ st Cortopasso

FOGGIA INCEDIT: Tigre A., Rubino, Morisco, Pissinis, Rodriguez, Cicerelli, De Palma, Cormio, Bevilacqua (44′ st Cortopasso), Colella, Siclari. All. Lasalandra.

MOLFETTA (f.i.): Lutzardo, Potenza, De Palma, Alberto Luis, Vino, Romio, Camara, Ciaramella, Moccia, Esposito, Colamesta. All. Nocerino.

ARBITRO: Paolillo di Barletta.

—

ARBORIS BELLI-CANOSA 2-0

RETI: 44′ pt Longo, 6′ st Convertino

ARBORIS BELLI: Menegatti, Angelini, Cerfeda, Lezzapesa (25′ st Calderon), Degregorio, Labarile, Torrisi, Convertino, Fernandez, Patierno, Longo (30′ st Ganoshi). All. Solidoro.

CANOSA (f.i.): Tarolli, Milano, Lamacchia, Solano, Gomes, Talin, Coco, Morra, Jimenez, Mangialardi, Sanchez. All. Di Simone.

ARBITRO: Caresia di Trento.

—

N. SPINAZZOLA-CORATO 1-2

RETI: 9′ st Dispoto (C), 12′ st Caruso (S), 42′ st Ingredda rig. (C)

N. SPINAZZOLA: Liso, Cappellari, Dinielli, Bocchino, De Giosa, Diomande, Bux, Colonna, Caruso (31′ st Fucci), Gargia, Mbaye (31′ st De Marinis). All. Zinfollino.

CORATO: Lacirignola, Colaci, Rantucho, Dispoto, Calò, FanelliD’Argenio, Joof, Ingredda, Frappampina (10′ st Volpe), Sidibe (25′ st Massari). All. Doudou.

ARBITRO: Fiorino di Bari.

—

POLIMNIA-ACQUAVIVA 1-1

RETI: 41′ pt rig. Ramos (P), 41′ st Cannone (A)

POLIMNIA: Pellegrini, Prekducaj, Rapio, Zaccaria (32′ st Avantaggiati), Gernone And., Zizzi, Loseto (24′ st Divittorio), Urbano, Santos Falciano, Ramos (11′ st Lanzone), Camara. All. Anaclerio.

ATL. ACQUAVIVA: Bozzi, Di Cillo, Asselti, Cannone, Taal, Bonasia, Guglielmi, Gernone Ant., Bongermino (22′ st Lenoci), Marasciulo (36′ st Capozzo), Novelli (27′ st Vigna). All. Leonino.

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.