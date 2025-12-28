LECCE – Sticchi sarcastico: “Gol del Como? Regolarissimo”. Sul mercato: “Lavoreremo per migliorare la rosa”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha analizzato con lucidità e fermezza il momento della squadra al termine del match. Tra la difesa dell’identità del gruppo e la prospettiva di un mercato pronto a rimescolare le gerarchie, il numero uno giallorosso non ha risparmiato una stoccata critica sulla gestione arbitrale, ribadendo l’importanza dell’entusiasmo per chiunque decida di vestire questi colori.

Sulle polemiche arbitrali – “Dopo la sfida contro la Cremonese sono stato sanzionato per aver espresso un parere sulle direzioni di gara. Se commentare in modo civile deve portare a simili conseguenze, allora dico chiaramente che, per me, il gol del Como oggi era assolutamente regolare“.

L’analisi della gara e i singoli – “Contro avversari di questo calibro la differenza la fanno spesso gli episodi e oggi, purtroppo, ci hanno girato le spalle. Al di là delle reti subite, la squadra non ha corso rischi eccessivi. Non mi sento di condannare nessuno, anzi, sono soddisfatto della prova dei ragazzi che solitamente trovano meno spazio: ho visto spunti interessanti proprio da parte di chi aveva giocato meno finora”.

Prospettive e identità della squadra – “Questo gruppo possiede anima e organizzazione, anche se un risultato negativo rischia di oscurare questi pregi. Sono proprio questi due fattori a darmi fiducia per il futuro e per il raggiungimento dei traguardi sperati. Sono ottimista di natura e, nonostante la sconfitta, scelgo di guardare agli aspetti positivi emersi oggi”.

Le strategie per il mercato – “Lavoreremo per migliorare la rosa. Dobbiamo prendere atto che alcuni elementi, inizialmente considerati parte integrante del progetto, si sono rivelati meno coinvolti del previsto o non si sono visti quasi mai. Asseconderemo la volontà di chi ha chiesto di essere ceduto: il nostro obiettivo è inserire giocatori che abbiano entusiasmo e la voglia ferocissima di giocare per la maglia del Lecce“.