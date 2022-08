LECCE – Sticchi: “Incoraggiamo i ragazzi”, Baroni: “Poca cattiveria sotto porta”. Mercato: in arrivo Pongracic, sogno Umtiti

Il post-gara di Sassuolo-Lecce attraverso le parole del presidente, Saverio Sticchi Damiani, e di mister Marco Baroni.

STICCHI DAMIANI (Nuovo Quotidiano di Puglia) – “È stata una partita molto equilibrata, sbloccata da un eurogol che ha rotto l’equilibrio. Non avevamo meritato di passare in svantaggio, anzi, abbiamo anche3 avuto l’occasione di andare avanti nel risultato e sarebbe stata tutt’altra storia. Abbiamo dimostrato impegno, abnegazione e voglia. Dopo queste due giornate, possiamo dire che la squadra si è calata nella realtà. Dobbiamo continuare a crescere. Bisogna continuare a incoraggiare i ragazzi, come si è visto con l’abbraccio importante dei nostri tifosi, ma dovremo anche completare delle operazioni di mercato in questi giorni. La società farà la sua parte e Corvino le sue scelte”.

BARONI (Dazn): “Abbiamo centrato la prestazione ma dobbiamo avere ferocia offensiva sotto porta, essere cattivi e convinti. Il gol del campione ha fatto la differenza, la squadra ha tenuto il campo e si è messa bene. Abbiamo commesso troppi errori tecnici ma ai ragazzi ho chiesto questo tipo di prestazione. I punti arriveranno. Il gol mancato da Ceesay? Anche Gonzalez e Banda hanno avuto delle palle gol. Abbiamo fatto tanti cross ma ci siamo andati con poca cattiveria e determinazione. Sono errori di gioventù. In campo stiamo bene, ma sotto porta bisogna fare di più. Ora continuiamo a lavorare. In queste due partite non ci è girata bene, sappiamo che la salita è impegnativa”.

La squadra ha pernottato a Reggio Emilia e stamani svolgerà una seduta di allenamento prima di tornare a Lecce nel pomeriggio.

Capitolo mercato: nelle prossime ore dovrebbero arrivare due importanti ufficialità, entrambe per rinforzare l’apparato difensivo. La prima riguarda il difensore centrale croato Marin Pongracic, classe 1997, nazionale croato, nell’ultima stagione al Borussia Dortmund e, in passato, in forza al Salisburgo e al Wolfsburg, con esperienze in Europa League e Champions League. Pongracic dovrebbe arrivare in serata a Lecce per poi, domani, sostenere le visite mediche di rito.

L’altro capitolo, ancora più suggestivo, riguarda il difensore centrale del Barcellona, Samuel Umtiti, classe 1993, francese, campione del Mondo nel 2018 con la sua nazionale. Nel suo curriculum ci sono anche due scudetti in Spagna, tre Coppe di Spagna, tre Supercoppe e una Coppa di Francia, col Lione. Umtiti si trasferirebbe nel Salento in prestito secco, anche per studiare, da vicino, la tattica del campionato italiano, in vista di un suo futuro da allenatore.