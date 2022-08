LECCE – Falcone e Hjulmand le conferme. I neo entrati non danno il cambio di marcia: le pagelle del ko col Sassuolo

LE PAGELLE DI SASSUOLO-LECCE

Falcone 6,5: Altra buona prova per l’ex doriano, dopo la serata straordinaria di sabato contro l’Inter. Nega il raddoppio a Henrique e sul gol di Berardi c’è ben poco da fare, è un gioiello di rara bellezza.

Gendrey 6,5: prova diligente del francesino che al suo avversario diretto Kyryakopoulos concede solo un tiro. Bene nella fase di spinta, sforna, tra gli altri, un bel cross per Gonzalez. Nel finale, è in rosso secco.

Blin 6: Grintoso, ordinato, diligente in un ruolo non propriamente suo. A parte un paio di interventi in ritardo, si concentra sull’avversario e raramente si distrae. Per Baroni è una valida alternativa in caso di magra in difesa, come oggi.

Baschirotto 6: Ripete la buona prova di sabato contro l’Inter, aggiungendo, però, qualche errore di troppo palla al piede. Dovrebbe essere stata l’ultima come centrale e, dalla prossima, dovrebbe tornare sulla fascia di sua competenza.

Gallo 5: Ancora preferito a Frabotta, fa poco per contenere Berardi, man of the match, anche se l’attaccante azzurro deve inventare una giocata alla Zidane per bucare la difesa giallorossa. Incoraggiante la fase di spinta, preoccupante la qualità dei cross che prova a mettere in mezzo.

Bistrovic 5: Partita sulla falsa riga di quella giocata sabato contro l’Inter. Solo che oggi non ci prova nemmeno su punizione. Appare indietro, e non di poco, nella condizione.

(70′ Helgason) 5: Vedi sabato 13, avversario Inter. Impalpabile. L’ultima palla da scodellare in area, al 96′, è stata da censura.

Hjulmand 6,5: Altra gara da lottatore, regista, tamponatore, inventore, suggeritore. Non sfigura nemmeno oggi, anzi. Sembra, di partita in partita, di poter adattarsi senza troppi scossoni alla qualità più alta del campionato di Serie A. Nel finale sbaglia di un metro un lancio che poteva essere interessante, ma non gli si può chiedere tutto.

Gonzalez 6: Bella prestazione, ancora una volta, dello spagnolito. Generoso, disponibile coi compagni, si fa vedere, chiama e distribuisce palla. Peccato quella occasione fallita, serve più cattiveria.

(80′ Askildsen) 5,5: Esordio in campionato, senza scintille.

Strefezza 5,5: Serata non propriamente da incorniciare per il 27 giallorosso. Parte bene, creando qualche grattacapo ai neroverdi. Dialoga bene ma gli manca quel quid che spesso fa la differenza. Si spegne alla distanza.

(90′ Listkowski) sv: Praticamente non la tocca mai. Ma a che serve un cambio del genere con cinque minuti da giocare e col Lecce proteso in attacco?

Ceesay 6: Conferma per il centravanti gambiano che, quando parte in velocità, accende i cuori dei tifosi. Qualche sponda buona e poco altro, se non li tiro deviato da Erlic, a lato di un soffio.

(80′ Colombo) 5: Vedi sabato 13.

Di Francesco 6: Un po’ sotto tono rispetto alla gara contro l’Inter, anche se riesce a ritagliarsi uno spazio per testare i riflessi di Consigli.

(46′ Banda) 6: Corre, lotta, cerca di darsi da fare in tutti i modi. E solo per questo, la sufficienza se la merita tutta. Più in partita rispetto a Di Francesco, ma, anche qui, serve cattiveria al tiro.

All. Baroni 6: Seconda sconfitta di fila, piccolo passo indietro rispetto al ko di sabato contro l’Inter. Il Lecce, ancora cantiere aperto, gioca la gara che può, concedendo poco agli avversari, che trovano un supergol, e tentando delle discrete trame in avanti, ma con poca sostanza nella trequarti avversaria.

—

SASSUOLO: Consigli 6.5 – Toljan 6, Erlic 6, Ferrari 5.5, Rogerio 6 – Frattesi 6 (80′ Harroui sv), Lopez 6, Matheus Henrique 6 (64′ Thorstvedt 6) – Berardi 7.5, Pinamonti 5.5 (64′ Defrel 5.5), Kyriakopoulos 6 (90+5′ Ayhan sv). All. Dionisi 6.