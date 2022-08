LA CRONACA – Un buon Lecce punito dalla prodezza di Berardi. In casa Sassuolo il secondo ko

Seconda sconfitta di fila per il Lecce battuto di misura anche dal Sassuolo per 1-0. Ko immeritato per quanto visto in campo, alla luce di un pallino del gioco diviso a metà tra le squadre e di occasioni che non sono mancate anche per i salentini. La classifica dice dunque ancora salentini in coda a quota zero.

Baroni scegli di confermare dieci undicesimi del 4-3-3 visto con l’Inter, con l’inserimento dal primo minuto di Blin al centro della difesa. Per Dionisi è al tempo stesso è 4-3-3 con l’avanzamento di Kyriakopoulos nel tridente offensivo. Il Lecce parte bene nel primo tempo, arrivando più volte a ridosso dell’area avversaria nella fase iniziale. Il primo tentativo di conclusione è però del Sassuolo, con Pinamonti che al nono comunque non impensierisce Falcone mandando alto di testa su corner. Al quarto d’ora l’ex Di Francesco scalda i pugni di Consigli, costretto a deviare in corner a mano aperta il potente destro dal limite che voleva finalizzare la ripartenza imbastita da Strefezza. Pericolosissimo Berardi al 22′: il 10 neroverde si accentra dalla destra e calcia forte sfiorando il palo lontano. Ancora il nazionale tre minuti dopo, quando la sua punizione è nettamente alta. Occasione clamorosa per il Lecce al minuto trentaquattro. Ceesay ruba palla a Ferrari e si invola verso la porta, ma il suo mancino a botta quasi sicura è deviato in angolo da Erlic. Prima parata per Falcone al trentanovesimo, quando l’estremo si distende per deviare in corner il diagonale di Kyiriakopoulos. Dal corner la prodezza di Berardi, che con un mancino al volo dai 25 metri trova l’angolino che vale il vantaggio emiliano. Falcone evita il raddoppio opponendosi in uscita bassa a Matheus Henrique un minuto dopo il gol. Reazione Lecce subito dopo con un numero di Ceesay, che superato Erlic calcia ampiamente largo.

Nella ripresa il Lecce parte aggressivo, ma a ridosso del 54′ non trova per nulla la via della conclusione dapprima con Banda e poi con Ceesay. Palla gol per Gonzalez al cinquattottesimo: gran cross di Gendrey e tocco sottoporta svirgolato da parte dello spagnolo. I ritmi si abbassano e ci vogliono venti minuti per vedere una nuova conclusione, un destro di Helgason su punizione alto di non molto. Il Sassuolo si rivede solo quando è l’83’e con il solito Berardi, il cui mancino a giro è largo di poco. Nel finale i salentini provano l’assedio, mancando però al momento del cross o della conclusione. E’ 1-0 finale.

Nel prossimo turno i giallorossi ospiteranno l’Empoli, domenica alle 20.45.

—

IL TABELLINO

Reggio Emilia, Mapei Stadium

sabato 20 agosto 2022, ore 20.45

Serie A 2022/23 – giornata 2

SASSUOLO-LECCE 1-0

RETI: 40′ Berardi

SASSUOLO (4-3-3): Consigli – Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio – Frattesi (80′ Harroui), Lopez, Matheus Henrique (64′ Thorstvedt) – Berardi, Pinamonti (64′ Defrel), Kyriakopoulos (90+5′ Ayhan). A disp. Pegolo, Russo, Marchizza, Alvarez, Obiang, Ceide, Tressoldi. All. A. Dionisi.

LECCE (4-3-3): Falcone – Gendrey, Blin, Baschirotto, Gallo – Bistrovic (70′ Helgason), Hjulmand, Gonzalez (80′ Askildsen) – Strefezza (90′ Listkowski), Ceesay (80′ Colombo), Di Francesco (46′ Banda). A disp. Bleve, Brancolini, Tuia, Frabitta, Ciucci, V. Persson, Lemmens, Rodriguez. All. M. Baroni.

ARBITRO: Andrea Colombo di Como (Rossi-Marchi; IV Miele; VAR Paterna-Irrati).

NOTE: ammoniti M. Henrique, Berardi, Frattesi (S), Gonzalez (L). Rec. 2 pt, 5+1 st.

RISULTATI E CLASSIFICA