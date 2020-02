LECCE – Sticchi Damiani: “Vittoria dedicata agli abbonati e alla Curva Nord. Si è parlato un po’ troppo e spesso a sproposito…”

In sala stampa il numero uno giallorosso ha voluto rendere merito a chi, abbonati e Curva Nord, "ha avuto la pazienza di saper aspettare questa vittoria. Contento per i ragazzi e anche per Meluso"