CASARANO – Bitetto mastica amaro: “Certe partite vanno chiuse prima, Nardò bravo a crederci”

Il tanto atteso derby tutto salentino tra Nardò e Casarano si è concluso con il punteggio di 1-1, per effetto delle reti di Mincica e Camara. Nel post gara di Nardò, il tecnico rossazzurro Dino Bitetto mastica amaro per aver perso due punti dopo il vantaggio iniziale: “Ovviamente si tratta di un mancato successo – analizza il tecnico rossazzurro -, anche perchè per quanto visto nella prima frazione nulla lasciava presagire ad un loro gol del pareggio. È anche vero che queste partite bisogna essere bravi a chiuderle e a gestirle, merito al Nardò che per averci creduto, ma per noi purtroppo si tratta nuovamente di punti persi, come avvenuto in altre circostanze. In occasione del loro gol siamo stati un po’ disordinati, ma subito dopo abbiamo avuto un paio di buone occasioni con Mincica per riportarci in vantaggio. Il nostro obiettivo – conclude Bitetto -, deve essere sempre quello di voler centrare un piazzamento nei playoff e occorre crederci e volerlo fortemente; io personalmente avevo l’intenzione di provare a vincere tutte le partite, ma oggi come in altre circostanze abbiamo dimostrato di avere problemi nella gestione del risultato”.

Nella sala stampa del Giovanni Paolo II è intervenuto anche il terzino rossazzurro Pasquale Tedone: “Nel primo tempo abbiamo creato tanto – spiega l’ex Fermana -, ma purtroppo siamo riusciti a concretizzare in una sola circostanza, mentre nella ripresa il Nardò si è reso più pericoloso, anche per nostri demeriti. In occasione del pareggio però ci sarebbe qualcosa da rivedere, perchè resto convinto che ci sia una posizione di fuorigioco non segnalata. Subito il pareggio – prosegue -, abbiamo provato a riprendere il match ma non ci siamo riusciti e torniamo a casa solo con un punto. Ora però non ci arrenderemo e – conclude Tedone -, lotteremo fino alla fine per un piazzamento nei playoff”.