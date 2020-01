LECCE – Sticchi Damiani al “Via del Mare”: “Difendere la Serie A, ci crediamo fermamente”. E sul mercato ribadisce che…

Nella conferenza stampa convocata nel primo pomeriggio al Via del Mare, il presidente Saverio Sticchi Damiani ha ribadito due concetti: la società farà di tutto per preservare la Serie A e interverrà sul mercato, compatibilmente ai conti da rispettare e che, sinora, sono il fiore all’occhiello del sodalizio,

Ecco il resoconto delle parole del numero uno dell’Us Lecce: “Ci troviamo, oggi, virtualmente salvi – dice Sticchi Damiani – con un punto di vantaggio sulla terzultima. Veniamo da un periodo difficile e non possiamo nasconderlo, ma posso assicurare che tutti noi crediamo fermamente nella possibilità di mantenere almeno questa posizione sino alla fine. Ricordo che questa società, da quando si è insediata, ha reinvestito tutti i ricavi e ha speso di tasca propria 16 milioni di euro, dei quali cinque sono stati destinati alla questione stadio. Non abbiamo un euro di debito con banche e società e la società che rappresento deve seguire questa linea”.

Sul mercato: “Tutte le operazioni, sia in uscita, sia in entrata, sono pienamente condivise da parte del ds e dell’allenatore“. Di questo ha bisogno il Lecce, come ribadito anche da Liverani ieri sera a Parma: “Un difensore centrale, una mezzala e un trequartista, se si verificano determinate condizioni. Non si molla di un centimetro, dobbiamo difendere questa Serie A a tutti i costi”.