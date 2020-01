SERIE A – Sette i calciatori squalificati dopo la 19ª giornata: il Giudice sportivo

Dopo la diciannovesima e ultima giornata d’andata, il Giudice sportivo di Serie A ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari.

CALCIATORI – Una giornata di squalifica per Dimitri Bisoli (Brescia), Domenico Criscito (Genoa), Alessandro Florenzi (Roma), Hans Hateboer (Atalanta), Aleksandar Kolarov (Roma), Mario Rui (Napoli). Squalifica per una giornata e ammenda di 1.500 euro per Nenad Lulic (Lazio), per proteste nei confronti degli ufficiali di gara, aggravate in quanto capitano e già diffidato.

Tra gli allenatori, terza sanzione per Fabio Liverani (Lecce), in diffida Antonio Conte (Inter).

Nessuna sanzione, per la fattiva collaborazione nella prevenzione dell’utilizzo di materiale pirotecnico negli stadi, per le società Atalanta, Fiorentina, Verona, Inter, Lazio, Lecce, Milan, Parma e Roma.