LECCE – Sticchi Damiani: “Un punto di grande valore, ce la faremo”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, si tiene il pareggio colto con lo Spezia e guarda con ottimismo alle ultime due partito, convinto e fiducioso che la sua squadra, alla fine, potrà farcela. Le sue dichiarazioni raccolte dal Nuovo Quotidiano di Puglia.

“Partita di grande sofferenza. Avevamo delle defezioni importanti come quelle di Hjulmand e Banda che hanno impedito il ricambio sugli esterni d’attacco e che hanno costretto il mister a ridisegnare il centrocampo. Nella ripresa, però, si è visto un altro Lecce e voglio fare i complimenti alla squadra per come ha saputo soffrire, considerata la pressione psicologica di una partita con un’altissima posta in palio. Sotto l’aspetto difensivo, abbiamo fatto una prestazione di grandissima portata. Bravissimo Blin ma tutti i difensori hanno svolto egregiamente la loro parte. Alla fine, il punto preso è di grande valore. Ce la faremo, quel punto in più sul Verona farà la differenza. Contiamo sulla generosità e sul coraggio dei nostri ragazzi”.

(p. M. Coribello/SalentoSport)