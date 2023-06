ECCELLENZA – Il Manfredonia acciuffa la D dal dischetto. CD Gallipoli ai playoff nazionali

È del Manfredonia l’unico posto in palio per l’accesso diretto in Serie D. Dopo una gara interminabile, tiratissima, lottata sino all’ultimo pallone, i delfini battono il Città di Gallipoli, più impreciso degli avversari dal dischetto degli undici metri. È festa grande per i supporter del Donia giunti sino al “Vito Curlo” di Fasano, sede della finale secca tra le due dominatrici dei gironi di Eccellenza pugliese. Per i salentini, però, la stagione non finisce qui perché potranno raggiungere il massimo campionato dilettantistico attraverso la lotteria dei playoff nazionali.

De Candia e Carrozza presentano in campo due squadre solide, aggressive e tecnicamente più che valide. Meglio il Donia nell’approccio alla gara: al 7’ Quitadamo si beve Chiatante, la difesa giallorossa rinvia con affanno, tiro ribattuto di Turitto, rovesciata di Morra alta di poco. Sipontini ancora vicini al vantaggio al 12’ quando Quitadamo sfrutta un errore di disimpegno avversario e serve Bevilacqua, che incrocia il destro sfiorando il palo lontano. La prima replica gallipolina è affidata a un tiro di Perchaud, respinto, e a un destro di Chiatante con palla a lato. Al 23’ il Manfredonia sblocca la parità: esitazione di Benvenga in uscita, contropiede fulminante promosso da Quitadamo per Bevilacqua che aggira Passaseo e serve un assist d’oro per l’1-0 facile di Turitto. L’errore pesa sulle gambe del Gallipoli che, però, al 35’ pareggia alla prima vera occasione: angolo di Scialpi per Sansò che stoppa, mira e fa secco Chironi dai 20 metri. Prima del riposo, altre due occasioni per i delfini con Montrone, decisivo salvataggio di Gningue, e con Bevilacqua, il cui diagonale sfiora la traversa.

Meglio il Gallipoli nella ripresa: al 3’, insidioso corner di Scialpi che Chironi smanaccia a fatica. Replica foggiana affidata a una rovesciata di D’Aiello rinviata coi pugni da Chironi a un metro dalla porta. Capitan Biason si fa largo di forza e spara dalla distanza, sfiorando l’incrocio. I ritmi si abbassano e i tecnici mettono mano ai cambi, alla ricerca di forze fresche. Grande palla gol per Bevilacqua al 33’ che, da dentro l’area, si sposta sul sinistro ma alza clamorosamente il pallone della possibile vittoria. Il Gallipoli si compatta per far passare la buriana: Achik, a cinque dalla fine, esagera coi dribbling e sciupa una potenziale azione da gol. In chiusura, salvataggio sulla linea di Benvenga su scavetto di Lopez da posizione defilata, poi Passaseo blocca il tiro di Quitadamo. È di Quarta l’occasione della vita ma l’11 giallorosso – uno dei migliori in campo – alza troppo la mira al quarto di recupero. Si va ai supplementari.

Squadre più che stanche, nel corpo e nella mente: meglio il Manfredonia nel primo supplementare, al tiro con Giambuzzi e Achik senza fortuna. Nel secondo mini-tempo, ancora Giambuzzi, su calcio piazzato, saggia i riflessi di Passaseo che è attento e blocca a terra. Il suo collega Chironi lo imita, neutralizzando una velenosa punizione di Scialpi. A quattro minuti dai rigori, azione Giambuzzi-Lobosco, assist al centro per un compagno che non c’è. L’ultima nota di cronaca è un cross di Achik respinto male da Fruci che rischia l’autogol. La Serie D diretta si decide dal dischetto.

Perfette le trasformazioni di Montrone, Scialpi, Giambuzzi, Sansò, Biason, Iurato e Lobosco. Poi tocca al gallipolino Benvenga che spara altissimo. Match point per Lopez che batte anche bene, ma Passaseo si supera, lanciandosi sulla sinistra a mezz’altezza e respingendo il pallone. Il rigore del possibile pari spetta a Fruci che, però, imita Benvenga e calcia in curva. Manfredonia in Serie D. Il Gallipoli, al primo turno dei playoff nazionali, se la dovrà vedere con il Città dei Sassi Matera in doppio confronto. (Nuovo Quotidiano di Puglia)

IL TABELLINO

Fasano, stadio “Vito Curlo”

domenica 21 maggio 2023, ore 17.30

Spareggio per la Serie D

MANFREDONIA-CITTÀ DI GALLIPOLI 5-4 dcr (1-1 al 90′, 1-1 al 120′)

RETI: 23′ pt Turitto (M), 35′ pt Sansò (G)

SEQUENZA RIGORI: Montrone (M) gol, Scialpi (G) gol, Giambuzzi (M) gol, Sansò (G) gol, Biason (M) gol, Iurato (G) gol, Lobosco (M) gol, Benvenga (G) alto, Lopez (M) parato, Fruci (G) alto

MANFREDONIA: Chironi, Panelli (35′ st Achik), Montrone, Biason, D’Aiello, Lobosco, Bevilacqua, Salvatore, Morra (35′ st Lopez), Quitadamo, Turitto (35′ st Giambuzzi). A disp. Coletta, Magaletti, Conticchio, Cirillo, Attan, Zaldua. All. De Candia.

CITTÀ DI GALLIPOLI: Passaseo, Piscopiello, Chiatante (6′ pts Montagnolo), Gningue, Fruci, Benvenga, Caputo (6′ pts Barone), Sansò, Perchaud (19′ st Oltremarini, 1′ sts Iurato), Scialpi, Quarta. A disp. De Luca, Cardinale, Negro, Signorelli, Carrozza F. All. Carrozza A.

ARBITRO: Marinoni di Lodi.

NOTE: Prima dell’inizio, osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna. Ammoniti Lobosco, Giambuzzi, Achik, De Candia (all.) (M), Chiatante, Caputo, Scialpi (G). Rec. 2′ pt, 5+2′ st, 1′ pts, 0’ sts.

(foto: FB Città di Gallipoli)