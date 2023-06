FEMMINILE – Doppietta di Felline, il Lecce Women ferma sua maestà Res Roma

Il Lecce Women ferma la Res Roma, capolista del girone C e fresca vincitrice del campionato. Al “La Torre” di Castrignano de’ Greci, nella penultima giornata della regular season, le salentine impattano per 2-2 con doppietta di Felline, alle prime due reti stagionali.

Un risultato, in verità, che lascia l’amaro in bocca alle giallorosse di casa, protagoniste di una prestazione di livello avvalorata dalla presenza nell’undici titolare di tante ragazze del settore giovanile nate tra il 2006 e il 2008. Protagonista del match è stata la parabitana Giulia Felline, 22 anni, autrice di una doppietta di ottima fattura: due tiri da fuori area sui quali nulla ha potuto fare il portiere Maurili, comunque la migliore della Res Roma per via di almeno tre parate decisive sui tentativi a rete delle leccesi. Superlativo l’intervento sul destro dal limite della 14enne Matilde Di Staso.

Purtroppo, il Lecce Women ha pagato a caro prezzo la giornata negativa in cui è incappata il portiere spagnolo Prieto: prima ha provocato il rigore del pareggio trasformato da Nagni dopodiché si è fatta cogliere impreparata sul cross innocuo di Clemente. Sottotono anche l’attaccante italo-polacca Jaszczyszyn.

Da segnalare il bel gesto del Lecce Women che, prima del fischio d’inizio, ha concesso il Pasillo de Honor, la passerella d’onore alla Res Roma per la vittoria del campionato.

“Ho fatto i complimenti alle mie ragazze per la partita e per l’atteggiamento che hanno avuto in campo dall’inizio alla fine – ha commentato l’allenatrice del Lecce Women, Vera Indino -. È vero, potevamo anche vincerla questa partita considerando anche in che modo sono arrivati i gol della Res, ma non abbiamo mollato un attimo e tatticamente siamo state quasi perfette. Abbiamo affrontato la squadra vincitrice del campionato giocando alla pari e soprattutto esprimendo un buon calcio. È stata una partita divertente e combattuta, penso che la gente che è venuta a Castrignano de’ Greci si sia divertita. Resta una partita alla fine del campionato e faremo di tutto per onorare l’impegno”.

Domenica prossima cala il sipario sul campionato di serie C femminile. Il Lecce Women sarà di scena sul campo di una Salernitana costretta a fare risultato per evitare la retrocessione diretta in Eccellenza.

—

IL TABELLINO

LECCE WOMEN-RES ROMA 2-2

RETI: 12′ pt e 6′ st Felline (L), 43′ pt rig. Nagni (R), 17′ st Clemente (R)

LECCE WOMEN: Prieto; Bocchieri (22′ st Spedicato), Daple, Silva, Depunzio; Martinez (35′ st Tomei), Felline, Di Staso; Coluccia, D’Amico, Jaszczyszyn. In panchina: Garzya, Pomes, Monno, Durante, Crusafio, Scardino, Bisanti. Allenatrice Vera Indino.

RES ROMA: Maurili, Agati, Caccamo, Clemente, Coluccini, Di Bernardino, Fracassi, Liberati, Nagni, Palombi (24′ st Ferrara), Simeone. In panchina: Cruciani, D’Alessio, De Pasquali. Allenatore Galletti.

ARBITRO: Esposito di Pescara.

NOTE: spettatori circa 200. Espulsa: 11’ st Coluccini (R). Ammonite: Daple, Di Staso (L). Recupero: pt 2′; st 6′.

(US Lecce Women)

—

SERIE C/C – RISULTATI (giornata 29): CA Pescara-Salernitana 0-1, Crotone-A. Sant’Agata 2-1, Frosinone-Grifone Gialloverde 0-0, Independent-Cosenza 3-0, Lecce Women-Res Roma 2-2, Matera Sassi-Roma CF 1-2, Palermo-Trastevere 2-2, Vis Mediterranea-Chieti 1-2.

CLASSIFICA: Res Roma 80 – Trastevere 73 – Roma CF 58 – Chieti, Palermo 55 – Lecce Women 54 – Vis Mediterranea 52 – Matera Sassi 46 – Independent 42 – Frosinone 35 – Crotone 27 – Grifone Gialloverde 24 – Cosenza 23 – Salernitana 14 – A. Sant’Agata 12 – CA Pescara 7.

PROSSIMO TURNO (28 mag., ultima): A. Sant’Agata-CA Pescara, Chieti-Independent, Cosenza-Palermo, Grifone Gialloverde-Crotone, Res Roma-Matera Sassi, Roma CF-Vis Mediterranea, Salernitana-Lecce Women, Trastevere-Frosinone.