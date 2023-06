BASKET A2/m – Cantù troppo forte, Nardò saluta una stagione da ricordare

Si chiude in gara 4 la serie finale playoff per l’accesso alla A1 tra HDL Nardò e Acqua San Bernardo Cantù. In massima serie ci va la compagine allenata da coach Meo Sacchetti, vincitrice della serie per 3-1 dopo aver strappato il terzo successo sabato sera, in terra salentina, per 78-99. La cronaca del match.

1° QUARTO – Si realizza poco in avvio complici le asfissianti difese messe in campo da entrambe le compagini. Borra prima pareggia i conti e poi fa +1, risponde Logan dal perimetro lungo. Logan fa 3/3 da tre punti, Parravicini si fa coraggio e spara dai 6.75. Ritmi che si alzano di pari passo con le percentuali, con Bucarelli che rifirma il +6. Smith tira fuori la magata da otto metri e converte il libero supplementare dal fallo: -2 Nardò. Logan fa 5/5 da tre, parte la sfida aperta contro Smith che tiene a galla il Toro. 22-27 il parziale.

2° QUARTO – Nardò perde temporaneamente Smith per tre falli. Cantù prova a scappar via. A 6.30’ dalla fine la HDL è -4. Rientra in campo Smith. La Torre infiamma l’impianto leccese provando a rianimare i granata rimettendoli in partita. Bucarelli mette la tripla del +4 in un momento concitato del match, Di Carlo ordina prontamente timeout per disegnare l’ultimo possesso che non supera il fondo della retina: 48-52 all’intervallo.

3° QUARTO – Logan gioca la sua miglior partita da quando è a Cantù, e realizza triple su triple. Smith segna il 20esimo punto della gara e trascina i granata sul -5. Zugno con gli attributi con la tripla glaciale, Cantù tiene testa con Baldi Rossi da sotto le plance. Stojanovic battezza il tabellone amico e tiene a galla i granata. Severini ancora da tre punti per il +7 che gela il Pala San Giuseppe di Lecce per il 68-75 di parziale.

4° QUARTO – Logan gioca la sua partita, gioca e fa giocare. Nardò posa le armi e cede gioco e canestri all’Acqua San Bernardo che firma il parziale e vola a +13. Diventa un assolo canturino, Smith viene sostituito sotto una scrosciante standing ovation, girandola di under in campo per coach Di Carlo. Termina la stagione dei granata sul 78-99 con una prova d’orgoglio immensa della squadra neretina che ha portato a casa una storica vittoria in gara 3 ed diverse prestazioni positive. Ripartire da qui per un roseo futuro cestistico a Nardò.

IL TABELLINO

HDL NARDÒ-ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ 78-99

(22-27, 26-25, 20-23, 10-24)

HDL Nardò: Russ Smith 24 (5/10, 3/9), Vojislav Stojanovic 20 (8/13, 0/4), Jacopo Borra 11 (5/7, 0/0), Ruben Zugno 10 (2/4, 2/5), Andrea La torre 5 (2/3, 0/3), Matteo Parravicini 3 (0/1, 1/4), Lorenzo Baldasso 2 (1/1, 0/2), Andrea Donda 2 (1/3, 0/0), Samuele Baccassino 1 (0/0, 0/0), Simone Quarta 0 (0/0, 0/0), Giulio Antonaci 0 (0/0, 0/0), Nicolo Buscicchio 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 19 – Rimbalzi: 35 16 + 19 (Jacopo Borra 9) – Assist: 9 (Andrea La torre 4)

Acqua S.Bernardo Cantù: David Logan 34 (4/8, 7/13), Matteo Da ros 21 (8/12, 1/2), Francesco Stefanelli 14 (3/4, 1/5), Lorenzo Bucarelli 6 (0/1, 2/3), Giovanni Severini 6 (0/0, 2/2), Alessandro Morgillo 6 (3/4, 0/0), Filippo Baldi rossi 5 (2/3, 0/2), Stefan Nikolic 5 (1/1, 0/2), Roko Rogic 2 (0/0, 0/0), Nicola Berdini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 24 – Rimbalzi: 32 8 + 24 (Lorenzo Bucarelli 6) – Assist: 13 (David Logan 5)

(fonte: US HDL Nardò – foto: A. Cecere)