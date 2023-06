VOLLEY A3/m – Casarano cede le armi con onore: in A2 ci va il Catania

Non ce l’ha fatta la Leo Shoes Volley Casarano: ad avere la meglio in gara due è Farmitalia Catania che, grazie al successo ottenuto ieri, festeggia la meritata promozione in A-2 al culmine di una serie play-off nel corso dei quali gli etnei hanno inanellato solo vittorie.

La Leo Shoes Casarano, oltre al merito da attribuirsi alla formazione siciliana, ha trovato nella sfortuna l’unico avversario in grado di mettere i bastoni tra le ruote ad un gruppo che, nel corso degli spareggi promozione, ha acquisito una padronanza di gioco e di carattere tali da lasciar presagire la possibilità di tagliare un traguardo storico che, purtroppo, è sfumato sul più bello.

Nota di grande merito al pubblico che, nel corso delle ultime settimane, si è stretto intorno ai rossoazzurri non facendo mai mancare il sostegno ed il calore: ieri l’apice con oltre settecento spettatori che hanno fatto diventare il PalaCesari un’autentica bolgia rumorosa e colorata.

Per quanto concerne la cronaca del match di ieri c’è da dire che, come successo in gara uno, sono stati davvero pochi i momenti in cui Peluso e compagni sono riusciti a tenere testa ai ragazzi allenati da mister Kantor; la voglia di regalarsi un successo davanti al pubblico amico, il desiderio di continuare a cullare il grande sogno non sono stati sufficienti a sopperire alle gravi assenze e alla determinazione di un avversario pronto ad approfittare della situazione.

I primi due set, chiusi entrambi a 18 in favore dei siciliani, hanno visto un inizio equilibrato con l’immediato allungo della Farmitalia Catania non appena il punteggio ha superato quota dieci. Casaro e Zappoli hanno trascinato i compagni sul doppio vantaggio.

La reazione dei padroni di casa si è vista nel terzo set quando Marzolla e soci hanno tentato il tutto per tutto: l’equilibro questa volta non si è interrotto, Casarano è rimasta agganciata agli avversari fino alla fine, ha sprecato due set ball prima di cedere il parziale e la sfida in favore del Catania (28-30) che ha tagliato il traguardo della promozione in A-2.

Si chiude così una stagione memorabile in casa rossoazzurra: un percorso straordinario compiuto da un gruppo che ha scritto una delle pagine più belle della storia sportiva casaranese. Chapeau ragazzi!

—

IL TABELLINO

LEO SHOES CASARANO-FARMITALIA CATANIA 0-3

(18-25, 18-25, 28-30)

Leo Shoes Casarano: Fanizza 1, Ulisse 4, Peluso 5, Marzolla 9, Ciupa 16, Matani 1, Prosperi Turri (L), Rampazzo 0, Floris 0, Guadagnini 8. N.E. Urso, De Micheli, Cianciotta. All. Licchelli.

Farmitalia Catania: Fabroni 3, Zappoli Guarienti 15, Jeroncic 6, Casaro 19, Battaglia 9, Frumuselu 6, Disabato (L), Zito (L), Fichera 0. N.E. Maccarrone, Nicotra, Smiriglia, Tasholli. All. Kantor.

ARBITRI: Giglio, Morgillo. NOTE – durata set: 30′, 30′, 42′; tot: 102′.

(US Leo Shoes Casarano)