LECCE – Sticchi Damiani: “I tifosi? È bellissimo che sognino, noi pensiamo a mettere al sicuro punti salvezza”

Entusiasta e sorridente, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, commenta il successo contro una concorrente diretta per la salvezza come la Salernitana.

“È bellissimo che i tifosi sognino, al Via del Mare si è creata un’atmosfera stupenda, con una squadra che in casa vuole vincere ad ogni costo, anche contro avversari molto attrezzati, grazie alla mentalità che è riuscito già a trasmettere mister D’Aversa ai giocatori. Anche la Salernitana ha giocato con una formazione molto attrezzata e ha fatto una prestazione importante. Se i tifosi sognino, come è bello che sia, noi pensiamo a mettere al sicuro punti salvezza che, quest’anno, penso potrà arrivare con punteggi decisamente alti, visto il valore delle squadre. Tra i calciatori mi piace citare l’esempio di Strefezza, il capitano che entra a gara in corsa e gioca con l’animo, siglanfo il gol del due a zero. Sono stati tutti bravissimi. Sono contento che ci sia questa pausa del campionato perché D’Aversa, che ha trasmesso la sua visione di gioco, possa lavorare oltre che sulla tattica, anche sulla condizione”. (Nuovo Quotidiano di Puglia)