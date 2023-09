LECCE – D’Aversa: “Sette punti ci gratificano. Dobbiamo avere più personalità nella gestione palla”

I sette punti conquistati nelle prime tre giornate, fanno sorridere il tecnico giallorosso Roberto D’Aversa che, però, non manca di sottolineare alcuni aspetti sui quali i suoi giocatori dovranno lavorare, specialmente nella prossima sosta di campionato. Le parole dell’allenatore del Lecce nel post-Salernitana.

“Dopo due risultati positivi contro Lazio e Fiorentina si poteva commettere l’errore di pensare che la gara contro la Salernitana fosse semplice ma in A non ci sono partite semplici. Bravi i miei ragazzi a partire forte, poi dopo il gol avremmo potuto raddoppiare. Quindi abbiamo smesso un po’ di giocare ma, se guardiamo i numeri della gara e quelli del possesso palla, è una vittoria meritata. Krstovic? Quando uno è abituato a fare gol, lo fa in ogni campionato, però partire così forte non era cosa semplicissima. Nella sosta lavoreremo sulla gestione della palla, nel secondo tempo abbiamo smesso di giocare, quando hai la palla devi avere un po’ più di personalità. Quindi, se giochiamo a calcio, possiamo mettere in difficoltà chiunque. Se cominciamo a gettar via la palla lì davanti, andiamo in difficoltà. Voglio che i miei aspettino l’aggressione dell’avversario prima di giocare palla lunga, invece lo abbiamo fatto a prescindere e senza che loro venissero ad attaccarci. Sette punti su nove? Siamo gratificati perché questi ragazzi stanno dimostrando grandi cose sin dal primo giorno di ritiro”.