ATLETICA – Regionali di Prove multiple a Molfetta, proficua trasferta per le società leccesi

in foto: i giovani atleti presenti a Molfetta

Presso l’impianto sportivo “Mario Saverio Cozzoli” di Molfetta, che, pochi giorni fa, ha ospitato i Campionati nazionali di atletica, si sono disputati, nello scorso weekend, i Campionati regionali individuali di Prove multiple. Ottime le prove delle società leccesi che si sono aggiudicate due dei quattro titoli messi in palio, entrambi nella categoria Ragazzi/e con le affermazioni di Sofia Stifanelli (AS Atletica Tricase) e di Emanuele Marra (Saracenatletica).

Oltre ai due titoli sono arrivate anche le buonissime prove di Samuela Mirto, Giorgia Caggese e Hannah Pagliarulo (Saracenatletica), rispettivamente, terza, quarta e sesta nelle Ragazze; e ancora, secondo posto per Gioele Paladini (Montefusco Lecce) nei Ragazzi; terza e sesta piazza tra le Cadette per Melissa Longo Biasco (AS Atletica Tricase) e Giulia Godi (Montefusco Lecce).

Non è mancato l’ennesimo record provinciale per Sofia Stifanelli nel lancio del giavellotto con la misura di 27,58 metri.

Grande la soddisfazione per le società leccesi e per tutto il movimento della nostra Provincia, rappresentato, in entrambe le giornate, dal fiduciario tecnico Saverio Sabina.