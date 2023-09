LECCE – Corvino: “Ai calciatori in trattativa mando video del nostro mare. Krstovic? Dopo Vucinic e Jovetic ho pensato che…”

Il direttore dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, ha parlato dell’ottimo momento dei giallorossi in un’intervista esclusiva pubblicata dalla Gazzetta dello Sport.

VIDEO E FOTO DAL SALENTO – “Ai calciatori con cui siamo in trattativa manco video e foto del mare di Lecce e del nostro meraviglioso Salento, poi ci parlo, racconto e spiego. E coloro che scelgo, diventano figli del cuore“.

FELICITÀ – “Primo, perché siamo riusciti a rendere sempre orgogliosi i nostri tifosi per le squadre che abbiamo costruito; secondo, per aver ripagato la fiducia del presidente Sticchi Damiani che mi ha voluto far tornare a tutti i costi. Abbiamo chiuso il primo ciclo con una promozione e una salvezza in A, una promozione in A e uno Scudetto con la Primavera. Il secondo ciclo? Compiere un’altra impresa miracolosa, creando risorse dall’interno attraverso la sostenibilità del club. Siamo la squadra più giovane d’Italia e la terza in Europa con un monte ingaggi di 15,5 milioni di euro, il più basso della categoria, e investiamo tutto ciò che ricaviamo dalle cessioni. Abbiamo fatto un mercato in entrata prendendo giovani che devono trasformare le potenzialità in qualità, non abbiamo sceicchi ma dirigenti figli di questo territorio che vogliono far sentire orgogliosi i nostri tifosi”.

D’AVERSA – “Lo portai a Casarano da calciatore, l’ho seguito da allenatore e ho visto che ha le qualità adatte, insieme possiamo raggiungere l’obiettivo attraverso le mostre linee guida. Giorno dopo giorno vedo che non ci siamo sbagliati”.

MERCATO – “Siamo partiti dall’essere l’ottava difesa della scorsa Serie A. A parte Umtiti, abbiamo confermato tutti, riscattando anche Falcone e Pongracic. Avendo capito che in mezzo facevamo fatica, ora abbiamo un centrocampo nuovo. In attacco non avevamo fatto male ma qualcosa dovevamo cambiare. Almqvist ha le caratteristiche che richiedeva D’Aversa. Krstovic? Ci siamo sentiti più volte, gli ho mandato video del mare di Lecce e gli ho raccontato che società siamo. Mi sono detto: dal Montenegro ho preso Vucinic e Jovetic, non c’è due senza tre. Ha senso del gol e mi sembra che sappia farlo in più modi. Ramadani? Si è lavorato in silenzio e ringrazio il suo agente, se il nome non esce, è più facile chiudere. Kaba e Rafia sono mezzali che hanno fisicità, struttura e potenza, doti che ci servono perché il livello delle squadre concorrenti si è alzato. Rafia lo seguivamo con Trinchera in C, poi D’Aversa, che è di Pescara, ci ha detto che lo apprezzava anche lui. E c’è anche Venuti, arrivato a costo zero. La prima volta che lo costrinsi a venire a Lecce lo obbligai urlandogli dal treno. Stavolta non ho neppure avuto bisogno di urlare, ha accettato appena ho aperto bocca, per me è un figlio”.