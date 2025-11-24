LECCE – Sticchi Damiani: «Sottil, gol valido che poteva spostare gli equilibri. Ma non è stata la nostra miglior partita…»

L’Olimpico, stavolta, non ha restituito al Lecce le emozioni positive che aveva regalato nella scorsa stagione. È uno stadio che custodisce ricordi dolci per i giallorossi: proprio lì, pochi mesi fa, arrivò una delle prestazioni più brillanti dell’anno, decisiva per la salvezza. Ma questa volta il copione è stato diverso, e non è mancata una dose di amarezza.

Il presidente Saverio Sticchi Damiani, al termine del match, ha espresso con grande lucidità il suo rammarico per un episodio che avrebbe potuto cambiare la partita. Il riferimento è al gol annullato a Sottil sullo 0-0, una decisione che il numero uno giallorosso fatica ancora a comprendere: «Quel gol era valido. Rimane inspiegabile la decisione dell’arbitro. Andare in vantaggio avrebbe potuto spostare gli equilibri e indirizzare diversamente la gara».

Una riflessione che non suona come un alibi, ma come la constatazione di un episodio chiave. Lo stesso presidente, però, rende meriti alla Lazio per quanto espresso in campo. «La nostra non è stata la migliore prestazione», ammette senza girarci intorno. «Soprattutto nel primo tempo, la Lazio ha imposto ritmo e palleggio. Ci ha costretto spesso ad abbassarci e non siamo riusciti a mantenere le distanze con la giusta brillantezza».

Sticchi Damiani prova anche a individuare una spiegazione al rendimento opaco della squadra, chiamata a una prova di spessore ma rientrata dalle nazionali con qualche scoria di troppo: «Accade spesso dopo queste lunghe soste. Molti titolari sono tornati da viaggi lunghi e impegnativi, con poche sedute di allenamento complete. È inevitabile che qualcuno accusi un po’ di stanchezza». Il presidente, però, non parla di alibi fisico, ma di un fattore reale che ha inciso sulla lucidità e sull’intensità dei giallorossi nella fase cruciale del match.

Nonostante il passo falso, la sua analisi mantiene un tono costruttivo in vista del match di domenica a mezzogiorno contro il Torino: «Torniamo a casa nostra cercando il ritmo che aveva sostenuto la squadra nella prima parte della stagione. Dobbiamo tornare a quegli standard che ci hanno regalato giorni positivi ed una buona partenza in questo campionato».

(Nuovo Quotidiano di Puglia)