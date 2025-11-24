Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

TERZA CATEGORIA/MAGLIE – Risultati 6ª giornata, classifica e prossimo turno

TERZA CATEGORIA 31 secondi ago

TERZA CATEGORIA/MAGLIE 2025/26
GIORNATA 6
(23.11.2025 h 14.30)

Atl. Salve-Atl. Melpignano 8-0
GC Muro-Sannicola 4-2
LM Scorrano-Cutrofiano AM 2-0
Palmariggi-Andrano Castiglione 4-1
V. Neviano-Choriana 3-0

Riposa AP Specchia

CLASSIFICA

Atl. Salve 18
V. Neviano 14
LM Scorrano 12
Palmariggi 11
GC Muro 10
Sannicola 6
AP Specchia 5
Andrano Castiglione 4
Choriana 4
Cutrofiano AM 1
Atl. Melpignano 0

PROSSIMO TURNO
GIORNATA 7
(30.11.2025 h 14.30)

Andrano Castiglione-Cutrofiano AM
AP Specchia-Palmariggi
Atl. Melpignano-V. Neviano
Atl. Salve-LM Scorrano
Choriana-GC Muro

Riposa Sannicola

Tags: