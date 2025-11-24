TERZA CATEGORIA/LECCE – Risultati 6ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/LECCE 2025/26
GIORNATA 6
(23.11.2025 h 14.30)
Atl. Copertino-Lizzanello 3-0
Calimera-S. Guagnano 6-3
Kick Off Ac.-Alixias 0-1
Merine-V. Collepasso 5-1
Salento Soccer Ac.-Club Salento Lecce 4-1
Seclì-S. Veglie 1-3
CLASSIFICA
S. Veglie 16
Atl. Copertino 13
Salento Soccer A. 11
Alixias 9
V. Collepasso 9
Kick Off A. 8
Seclì 7
Calimera 7
Lizzanello 7
Merine 6
S. Guagnano 2
Club Salento Lecce 1
Alixias, Seclì, Merine e Calimera una gara in meno
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 7
(30.11.2025 h 14.30)
Alixias-Salento Soccer Ac.
Atl. Copertino-Merine
Club Salento Lecce-Calimera
Lizzanello-Seclì
S. Guagnano-V. Collepasso
S. Veglie-Kick Off Academy
Da completare (28/12): Alixias-Seclì (dal 33′ st, 3-0), Merine-Calimera (dal 22′ st, 2-0)