NARDÒ – Un Toro dai due volti stende il Pompei. Donato: «Dimostrato carattere e maturità»

Seconda vittoria consecutiva e quinto risultato utile di fila per il Nardò, che espugna il campo del Pompei con una rimonta poderosa e conquista tre punti di enorme valore nella corsa a sganciarsi dalla zona calda della classifica. Una gara dai due volti per i granata, irriconoscibili nella prima frazione e invece travolgenti nella ripresa, quando hanno ribaltato tutto in pieno recupero grazie alla doppietta di Gatto e al sigillo di De Luca.

Il Pompei, tornato a giocare nel proprio stadio dopo oltre un anno di esilio, parte subito forte. Al 6’ Baumwollspinner pesca Maione a tu per tu con Galli, ma il portiere ospite compie un intervento decisivo e tiene a galla i suoi. Il Nardò risponde timidamente con D’Elia, ma al 28’ i padroni di casa passano meritatamente: grave errore di Calderoni, Mendoza ruba palla e batte un incolpevole Galli firmando l’1-0. Nel finale di primo tempo i salentini provano a svegliarsi. Al 44’ D’Agostino salva in mischia su calcio d’angolo, poi Garnica si avventa su un errore difensivo del Pompei ma ancora una volta il portiere rossoblù è reattivo.

La ripresa, però, ha tutt’altra sceneggiatura. Il Nardò entra in campo trasformato e dopo pochi minuti la traversa nega il gol a Sall, il migliore dei suoi. Gli ospiti insistono: al 59’ D’Anna chiama D’Agostino all’ennesimo miracolo, Gatto calcia la ribattuta ma manda fuori. Il pari è nell’aria e arriva al 68’: assist di testa di Sall, inserimento perfetto di Gatto e 1-1. La gara si accende. Due minuti dopo D’Agostino compie un altro intervento prodigioso su D’Anna, sempre pescato da uno scatenato Sall. Ma l’assedio del Nardò porta inevitabilmente al sorpasso: all’84’ D’Anna inventa un corridoio perfetto per De Luca che, stavolta, trafigge il portiere campano e firma l’1-2. Il Pompei va in confusione e i granata ne approfittano per chiudere i conti: sugli sviluppi di un corner dalla destra, Gatto svetta più in alto di tutti e mette dentro la rete del 3-1 che completa la rimonta personale e di squadra. Nel recupero i vesuviani provano a riaprirla con Celli, che corregge di testa un corner di Ziello e accorcia le distanze. Ma non c’è più tempo: il Nardò resiste, difende la vittoria e porta a casa tre punti pesantissimi. Per il Pompei, invece, una brusca frenata proprio nel giorno del ritorno “a casa”: sono sette le sconfitte nelle otto partite, numeri decisamente preoccupanti.

«La reazione è stata da grande squadra», ha sottolineato nel post partita il viceallenatore Giuseppe Donato, visibilmente soddisfatto per la prova dei suoi nella ripresa. «La vittoria è stata meritata, ma non mi aspettavo un approccio iniziale così sotto tono. Nei primi venti minuti siamo stati lenti, macchinosi e poco aggressivi: il Pompei ha fatto meglio di noi e ha legittimato il gol del vantaggio».

Il Nardò, però, rientra dopo l’intervallo con un piglio completamente diverso. Ritmi alti, pressione costante e una superiorità tecnica via via sempre più evidente. «Alzando l’intensità – continua Donato – siamo venuti fuori alla grande. Ribaltare una partita così, in trasferta e contro un avversario che ritrovava il proprio stadio dopo tanto tempo, non era affatto semplice. Questo gruppo ha dimostrato carattere e maturità. Mi auguro che il primo tempo ci serva da lezione: certe gare vanno affrontate con la giusta mentalità già dal fischio d’inizio».

Determinante è stato l’ingresso in campo di Gatto, autore di una doppietta e capace di cambiare radicalmente l’inerzia del confronto. Il suo ingresso ha dato profondità, cattiveria offensiva e qualità nell’ultimo terzo di campo. Donato spiega la gestione dell’attaccante: «Fino a ora ha trovato meno spazio per questioni legate all’utilizzo degli under, non certo per rendimento o impegno. Nella ripresa abbiamo modificato l’assetto tattico e sapevo che con le sue caratteristiche avrebbe potuto darci una mano enorme. È stato decisivo, ha fatto esattamente ciò che ci aspettavamo e si merita tutti i complimenti».

IL TABELLINO

Pompei (NA), stadio “V. Bellucci”

domenica 23.11.2025 ore 14.30

Serie D/H 2025/26, giornata 13

POMPEI-NARDÒ 2-3

RETI: 30′ pt Mendoza (P), 23′ st e 46′ st Gatto (N), 39′ st De Luca (N), 48′ st Celli (P)

POMPEI: D’Agostino, Volpe (27′ st Iurgens), Celli, Riccio, Spina (17′ st Ziello), Shaibu (11′ st Cardore), Bove, Baumwollspinner (42′ st Maniero), Scala, Mendoza (27′ st Cirillo), Maione. All. Fusco.

NARDÒ: Galli, Fornasier, Garnica, D’Anna, Sall, Tursi, Calderoni, Minerva, De Luca, Elia (10′ st Gatto), Addae. All. Donato (De Sanzo squalificato).

ARBITRO: Carrisi di Padova.

