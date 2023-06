LECCE – Sticchi Damiani al settimo cielo: “Una stagione indimenticabile. Continuiamo insieme”

Savero Sticchi Damiani, intervistato a caldo da Sportitalia, è ebbro di gioia.

“Un’emozione meravigliosa dopo aver colto la salvezza all’ultimo secondo a Monza. Non mi scorderò mai queste due partite, oggi abbiamo vinto lo Scudetto davanti alla nostra gente, è una stagione indimenticabile. Abbiamo la fortuna di avere il nostro pubblico che ci segue dappertutto, sono meravigliosi. Complimenti ai ragazzi per questo ulteriore capolavoro sportivo e di mister Coppitelli. Ci siamo goduti tre anni di Pantaleo Corvino nei quali non ha mai finito di sorprenderci. Ha costruito la Primavera in poco tempo e una squadra che si è salvata in Serie A con tanti giovani. La mia idea è di continuare insieme, lavora 18 ore al giorno e per noi è un valore aggiunto. Voglio continuare con questo gruppo di lavoro, stiamo facendo un lavoro inimmaginabile. È l’anno più bello della mia esperienza sportiva da presidente, abbiamo centrato due risultati storici. Sulla nostra maglia ci sarà il tricolore, è la stagione più bella. Il futuro? Baroni è stato bravissimo, in settimana ne parleremo con Corvino. In questi giorni non abbiamo pensato ad altro che alla Primavera”.

(foto Sportitalia)