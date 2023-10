LECCE – Sticchi Damiani: “Sconfitta da accettare con serenità”. Baschirotto: “Una lezione, guardiamo avanti”

in foto: S. Sticchi Damianicopyright: Coribello/SS

Riconosce i meriti di un avversario decisamente fuori dalla portata del suo Lecce il presidente Saverio Sticchi Damiani.

“Il Napoli era in grande giornata e contro una squadra così forte nemmeno il miglior Lecce può bastare. Abbiamo dato il massimo nel primo tempo, poi il 2-0 ci ha tagliato le gambe e l’infortunio di Blin ha costretto l’allenatore a un cambio forzato. I ragazzi hanno fatto il loro dovere, è una sconfitta che va accettata con serenità. Ora speriamo di recuperare Blin e poi Kaba ritornerà dopo la squalifica. Col Sassuolo poi ritroveremo il nostro pubblico che ha capito e incitato i ragazzi”.

In sala stampa è passato anche Federico Baschirotto: “Questa sconfitta ci deve servire da lezione, dobbiamo archiviare a guardare avanti. Osimhen? Uno dei centravanti più forti della Serie A, ma anche io penso di avere le caratteristiche per difendere contro qualsiasi attaccante di questo campionato. Poi ci sono i suoi compagni che gli mettono le palle perfette. Questi duelli mi ravvivano perché mi permettono di mettermi al loro livello. Grazie ai nostri tifosi che abbiamo sentito vicino e ci sostengono. Abbiamo bisogno anche del loro aiuto per il raggiungimento del nostro obiettivo”.