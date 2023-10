NARDÒ – Finalmente vittoria! Col Barletta arriva la prima gioia stagionale

Finalmente Nardò! Alla quarta giornata arriva la prima vittoria in campionato col tris calato da D’Anna, Ceccarini e Dambros che stende il Barletta, alla seconda sconfitta stagionale e rilancia i granata a quattro punti in classifica, a pari punti con Gravina, Bitonto e lo stesso Barletta.

Ci mette soli cinque minuti la squadra di Ragno a mettere il muso avanti: angolo di Guadalupi, stacco di D’Anna e palla in fondo al sacco. Subito dopo i locali sfiorano il raddoppio con uno stacco di Gennari che colpisce la traversa; sul rimbalzo, Ceccarini, sempre di testa, sfiora l’incrocio. Per il Barletta è già notte fonda al 10′, quando l’ex Inguscio lascia i suoi in dieci uomini per via di un rosso diretto, causato dal un grave fallo al limite della propria area. Batte la punizione Guadalupi ed è ancora traversa superiore. Il raddoppio arriva a metà tempo: scorre il 26′ quando si fa vedere D’Anna, palla per Dammacco con tiro respinto dal portiere, irruzione di Ceccarini che fa partire un destro imparabile ed è 2-0. Per il Barletta, solo una velleitaria azione dell’ex Lecce Guido Marilungo con palla a lato.

Il Barletta avanza il proprio raggio d’azione nella ripresa, a caccia del gol che potrebbe riaprire l’incontro. Al 5′ Milli respinge sulla lilnea un tiro di Russo. Dopo la mezzora è Bramati a sfiorare l’1-2, colpendo la traversa dopo uno spunto di Ngom. A pochi istanti dal 90′, il Nardò triplica con un rigore realizzato da Dambros per fallo in area su Russo.

Negli spogliatoi, la felicità di mister Ragno: “Abbiamo fatto una grande gara soprattutto nel primo tempo, partendo forte, passando in vantaggio e gestendo benissimo il punteggio. L’espulsione di Inguscio, chiaramente, ci ha agevolato, ma anche in quei dieci minuti giocati in parità numerica abbiamo messo in difficoltà il Barletta in più di un’occasione. Il secondo tempo non mi è piaciuto tantissimo, forse ci siamo cullati per la superiorità numerica, ci siamo abbassati e abbiamo consentito al Barletta di colpire una traversa e creare situazioni potenzialmente pericolose. C’è però da dire che nel primo tempo abbiamo speso tanto facendo un gran pressing e abbiamo pagato anche il caldo. Le mie scelte iniziali? Sapevo che in caso di sconfitta qualcuno avrebbe potuto rinfacciarmele, ma noi giudichiamo quello che avviene nel corso della settimana e qualcuno non era nelle migliori condizioni fisiche e psicologiche. L’unico obiettivo era vincere e ringrazio chi, dalla panchina, ha dato le accelerazioni per chiudere la gara”.

E domenica c’è il derby al “Capozza” contro il Casarano.

—

IL TABELLINO

Matino, stadio “Via del Mare”

domenica 01.10.2023 h 16

Serie D/H 2023/24, giornata 4

NARDÒ-BARLETTA 3-0

RETI: 5′ pt D’Anna, 26′ pt Ceccarini, 43′ st rig. Dambros

NARDÒ (3-5-2): Viola – Russo, Lanzolla, Gennari – Milli (14′ st Ciraci), Mariani (30′ st Gentile), Guadalupi, Ceccarini, Ingrosso (30′ st Urquiza) – Dammacco (35′ st Addae), D’Anna (10′ st Dambros). All. Ragno.

BARLETTA (3-5-2): Sapri – Rizzo, Silvestri, Lobosco – Schelotto, Padovano (22′ st Venanzio), Marsili (12′ st Bramati), Marconato, Inguscio – Marilungo (17′ st Ngom), Russo. All. Ginestra (in panchina Di Maio).

ARBITRO: Caruso di Viterbo.

NOTE: espulso Inguscio (N) al 10′ pt per aver interrotto una chiara occasione da gol.

