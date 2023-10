CASARANO – Da Palma Campania si torna a casa con un altro pareggio

Prima vittoria ancora rimandata e terzo pareggio consecutivo per il Casarano, bloccato sull’1-1 sul campo della Palmese.

I rossazzurri pagano la poca prolificità in attacco e, dopo essere passati in vantaggio con Rajkovic, subiscono il gol del pari campano ad opera di Puntoriere in avvio di ripresa.

La prima occasionissima dell’incontro è di marca ospite e giunge al 38′, quando il Casarano colpisce una traversa con Gambino. Passano cinque minuti e gli ospiti fanno centro con un tocco sotto misura di Rajkovic, abile e scaltro a trovare tempo e spazio giusto per punite Moccia, autore di due super parate nella stessa azione.

La ripresa si apre con una Palmese più aggressiva e a caccia del pari, che arriva al 10′ con un gran tiro di Puntoriere che non lascia scampo a Pucci. Palmese addirittura in vantaggio a metà tempo con un gol di Mautone annullato per fuorigioco, tra le proteste locali. Il finale è aperto a qualsiasi soluzione, con le squadre allungate e desiderose di superarsi in extremis, ma non succede più nulla.

Nel post-gara, mister Giuseppe Laterza fa i complimenti ai suoi avversari: “Abbiamo trovato una squadra forte che veniva da risultati penalizzanti, ma la Palmese ha qualità e calciatori ed il Comunale è sempre un campo caldo, qui non sarà facile per nessuno. Ripartiamo dall’atteggiamento del primo tempo, cercando di restare più uniti tra i reparti, questa è una squadra forte e credo che riusciremo a fare quanto prima bottino pieno. Ogni partita ha una sua storia, noi dobbiamo restare concentrati su ciò che deve essere il nostro percorso”.

IL TABELLINO

Palma Campania (NA), stadio “Comunale”

domenica 01.10.2023 h 15.30

Serie D/H 2023/24, giornata 4

PALMESE-CASARANO 1-1

RETI: 43′ pt Rajkovic (C), 10′ st Puntoriere (P)

PALMESE (4-3-3): Moccia – Manco, Schiavino, Mautone (35′ st Romano), Mmorlando (44′ st Noletta) – Carotenuto, Cardone (25′ st D’Angelo), Fusco – Potenza, Puntoriere, Silvestro (39′ st Peluso). All. Sarnataro.

CASARANO (4-2-3-1): Pucci – Pedalino (28′ st Thiandoum), Celli, Vona, Giannini – Cerutti, Ramos (15′ st De Luca) – Gambino (28′ st Parisi), Citro, Falcone (15′ st Gjonaj) – Rajkovic (31′ st Perez). All. Laterza.

ARBITRO: Rodigari di Bergamo.

