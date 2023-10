GALLIPOLI – Sansò non basta, Orefice regala il pari alla Paganese

Al “Mazzotta” di San Pancrazio Salentino regnano la tattica e l’equilibro: il match del Gallipoli contro la Paganese termina con un pareggio, con le due compagini che non riescono a farsi del male, muovendo però la classifica con un punto per parte.

La prima frazione di gara parte in maniera scoppiettante: pronti via, dopo solo quattro minuti è Sansò a portare in vantaggio i suoi, grazie soprattutto a Benvenga che dalla destra mette in mezzo un pallone delizioso. Il numero 8 insacca e porta il risultato sull’1-0. Al minuto 9 arriva anche il raddoppio dei gallipolini sempre con lo stesso Sansò, ma il direttore di gara annulla la rete per fuorigioco attivo. Da questo momento in poi, la Paganese riesce a prendere le misure dopo i 10 minuti iniziali di sbandamento: all’11’ arriva la conclusione di Coquin a ridosso dell’area, con il pallone che termina di poco a lato. Al minuto 40 è invece Orefice a tentare la giocata da limite, ma il tiro è debole e centrale. Dopo tre minuti è ancora il 10 della squadra ospite a rendersi protagonista, ma Passaseo risponde presente e respinge la sfera.

Nella ripresa è la Paganese a partire forte: al minuto 48’ infatti Orefice approfitta di una disattenzione difensiva e spedisce in rete il gol del pareggio. Tutto da rifare per i giallorossi. Dopo tre minuti altra azione pericolosa dei biancoazzurri, con Coquin che si mette in proprio scartando un difensore e conclude in porta, ma Passaseo non si fa trovare impreparato. Dopo due terzi di gara, mister Carrozza opta per un doppio cambio, facendo entrare Anzano e Miggiano per Marocco e Montagnolo. Ma al minuto 68’ è nuovamente Orefice ad andare vicino al gol, tirando fuori dal cilindro una conclusione a giro dal limite dell’area: la palla esce però fuori di un soffio. Verso la fine del match entrano in campo anche Iurato, che spreca un pallone da ottima posizione con una conclusione centrale, e Caputo, che torna a respirare l’odore del campo dopo aver scontato tre giornate di squalifica. Si conclude in questo modo, dunque, la gara tra Gallipoli e Paganese: un buon punto guadagnato contro una delle squadre più in forma del girone, approccio del secondo tempo quanto meno da rivedere per i gallipolini.

(Ufficio Stampa Gallipoli Calcio)

IL TABELLINO

San Pancrazio Salentino, c.s. “Mazzotta”

domenica 01.10.2023 ore 15

Serie D/H 2023/24, giornata 4

GALLIPOLI-PAGANESE 1-1

RETI: 4′ Sansò (G), 48′ Orefice (P)

GALLIPOLI (3-5-2): Passaseo; Bianco, De Nova, Trinchera; Marocco (57′ Anzano), Sansó (71′ Caputo), Scialpi, Montagnolo (57′ Miggiano), Benvenga; Nestola, Artigas (64′ Iurato). A disposizione: Ferilli, Fruci, Tommasone, Mariano, Ranieri. Allenatore: Carrozza.

PAGANESE (4-3-3): Pinestro; De Feo (78′ Fesola), Galeotafiore, Coquin (57′ Faiello), Langella, Orefice, Del Gesso, Ianniello, Mancino (69′ Iannone), Porzio, Esposito G. A disposizione: Esposito S., Trezza, Caruso, Semonella, Ferulli, Di Franco. Allenatore: Agovino.

ARBITRO: Pasculli sez. Como.

NOTE: Ammonito Coquin (P). Rec. 5′ pt, 5′ st. Gara giocata in campo neutro e a porte chiuse.

