LECCE – Sticchi Damiani: “Restiamo tranquilli e non facciamoci prendere dalla negatività. Faremo la nostra strada”

Saverio Sticchi Damiani resta ottimista. La sconfitta del Lecce a Milan, a suo dire, è stata determinata da alcune decisioni arbitrali discutibili che hanno indirizzato il corso delle cose.

“Abbiamo giocato 38 minuti bellissimi, proponendo un buon calcio contro un grandissimo avversario, senza rischiare nulla. Il primo gol del Milan è nato da una punizione inesistente che ha poi indirizzato il risultato. Anche il secondo gol è nato da fallo su Dorgu, poi c’è stato il nostro blackout. A determinare l’esito sono stati gli abbagli arbitrali, il Lecce ha poi fatto bene la sua parte anche nel secondo tempo. Non dimentichiamo poi che in sei partite abbiamo perso due volte a Milano contro Inter e Milan e siamo stati battuti in casa dall’Atalanta, campione di Europa League. Abbiamo giocatori di valore e un tecnico bravo che riuscirà a trarre il meglio da tutti, restiamo tranquilli e non facciamoci prendere dalla negatività perché diventa pericolosa e improduttiva. Lavoriamo con serenità senza farci trascinare dagli umori del momento, faremo il nostro percorso sulla strada della salvezza”.

(Nuovo Quotidiano di Puglia)