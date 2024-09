LECCE – Primavera brutta e pasticciona, al Deghi Center passa il Bologna

Dopo quattro risultati utili consecutivi arriva una brutta sconfitta per il Lecce Primavera, superato per 1-0 dal Bologna al Deghi Center.

Il gol partita arriva al 19′ quando Menegazzo sfrutta un perfetto assist di Nesi, infilandosi alle spalle della difesa giallorossa, per battere inesorabilmente Rafaila. Il Lecce è ingolfato e sembra subire le iniziative del Bologna che sfiora il raddoppio prima del riposo con un’iniziativa di Tirelli che batte ancora Rafaila ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco.

Scurto si gioca le carte Yildiz e Agrimi per gli opachi Delle Monache e Winkelmann e le mosse sembrano portare frutti anche se i giallorossi, dopo aver costruito delle buone azioni da rete, si perdono sempre nel momento del tiro verso la porta avversaria. Nel finale è assalto alla porta rossoblù ma manca lo spunto giusto per superare l’estremo ospite Happonen. Il Lecce colleziona corner e piazzati dai 20-25 metri scaraventando palloni su palloni in area avversaria, spesso imprecisi e preda dei difensori felsinei.

Finisce 0-1 e per il Lecce arriva la seconda sconfitta dopo quella di Monza nella prima giornata. i salentini rimangono fermi a quota 8 e vengono agganciati proprio dal Bologna. Sabato prossimo, ore 11, altra sfida complicatissima in casa della Roma, momentanea capolista.

—

IL TABELLINO

LECCE-BOLOGNA 0-1

RETI: 19′ Menegazzo

LECCE (4-3-3): Rafaila – Ubani, Pacia, Pehlivanov, Addo – Winkelmann (46′ Agrimi), Gorter, Kovac (73′ Kodor) – Mboko, Bertolucci, Delle Monache (46′ Yilmaz). A disp. Verdosci, Lami, Minerva, Pantaleo, Pejazic, Perrone, Van Driel, Vitale. All. Scurto.

BOLOGNA (4-3-2-1): Happonen – Markovic, Papazov, Nesi (72′ Puukko), Baroncioni – Lai, Tirelli (73′ De Luca), Menegazzo – Ravaglioli (65′ Tonin), Byar (53′ Labedzki) – Ebone (65′ Mangiameli). A disp. Pessina, Castillo, Gattor, Mazzetti, Oliviero, Schjott, Velilles. All. Rivalta.

ARBITRO: Picardi di Viareggio.

NOTE: ammoniti Agrimi, Yilmaz, Addo (L), Lai, Baroncioni.