LECCE – Baschirotto: “Dobbiamo lavorare su testa, concentrazione e qualità. È l’agonismo che non ti fa prendere gol””

Prima a Sky, poi a Dazn, il capitano del Lecce, Federico Baschirotto, ha parlato del blackout subito dalla squadra subito dopo il primo gol milanista.

“Abbiamo tenuto bene il campo per 38 minuti e abbiamo subito il gol da una punizione che non c’era, disunendoci. Una squadra come la nostra deve sempre restare aggrappata al risultato. Ci ha condizionato un po’ il gol ma il blackout non deve accadere. In una partita può succedere di tutto e io sono il primo a incitare il compagno dopo una rete incassata, poi ci siamo sciolti. Abbiamo perso una palla sanguinosa a centrocampo, loro sono ripartiti ed è arrivato il terzo gol. È un rammarico aver perso la palla in quel modo. Come se ne esce? Tornando subito in campo, guardandoci negli occhi e lavorando. Dobbiamo lavorare soprattutto su testa, concentrazione e qualità. Si può difendere a uomo o zona, ma è l’agonismo che non ti fa prendere gol”.