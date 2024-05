LECCE – Sticchi Damiani: “Punto molto pesante. Finale da affrontare con freschezza, spirito ed energia”

Saverio Sticchi Damiani si tiene stretto il punto di Cagliari e guarda già alle ultime tre partite che il Lecce, in serie, giocherà contro Udinese, Atalanta e Napoli. Le parole del massimo dirigente giallorosso.

“Torniamo a casa con un punto molto pesante. Il valore del pareggio è accentuato dalle condizioni ambientali, in un contesto piccolo, dove il campo ha fatto la sua parte. Nella prima mezzora abbiamo sofferto, ma alla fine la squadra ha messo in scena grandi occasioni da gol e i due pali ci hanno negato la vittoria che stavamo meritando. I cambi sono figli della lettura intelligente del nostro allenatore. Chi è entrato è stato immediatamente coinvolto nel gruppo. Ho visto un giocatore come Almqvist determinante con le sue caratteristiche, dopo la grande partenza iniziale e quella sorta di letargo nel quale sembrava esser caduto. Anche Sansone e gli altri hanno avuto un grande impatto. Arriviamo nel finale con una squadra che sta bene di testa e che ha personalità e voglia d’imporsi. Sarà un gran bel finale con Udinese, Atalanta e Napoli. La salvezza può arrivare subito o alla fine della terna impegnativa, ma questo Lecce l’affronterà con la freschezza, lo spirito e l’energia che continua a dimostrare di mettere in campo”.