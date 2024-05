LECCE – Primavera, i baby giallorossi fermano i vice campioni d’Europa del Milan

A salvezza ormai acquisita, arriva un risultato di grande prestigio per il Lecce Primavera, in grado di fermare sul pari il Milan, vice campione in Youth League, la Champions League giovanile (vinta dall’Olympiacos che ha eliminato il Lecce). Uno a uno il risultato della sfida, valida per la 32esima giornata di Primavera 1, giocata nel pomeriggio al Deghi Center di San Pietro in Lama.

A mettere la firma sull’incontro, le reti di Zeroli, per i rossoneri, al 31′, e dello svedese Nikolas Helm, per i giallorossi, al 37, entrambi nella ripresa. Per Helm è la prima rete stagionale in 17 presenze.

Nel prossimo turno, altro impegno casalingo per il Lecce contro la Roma vicecapolista, prima di chiudere la stagione il 18 maggio a Monza.

—

IL TABELLINO

San Pietro in Lama, Deghi Center

lunedì 06.05.2024, ore 15

Primavera 1 2023/24, giornata 32

LECCE-MILAN 1-1

RETI: 76′ Zeroli (M), 82′ Helm (L)

LECCE (3-4-3): Leone – Pacia, Esposito, Addo – Samek, Yilmaz, McJannet, Minerva – Metaj (80′ Helm), Burnete, Winkelmann (74′ Agrimi). A disp. Verdosci, Cadar, Casciano, Davis, Zivanovic, Dell’Acqua, Jemo, Kodor. All. Coppitelli.

MILAN (4-2-3-1): Raveyre – Magni, Bartesaghi, Paloschi, Bakoune – Malaspina, Sala (89′ Mancioppi) – Scotti, Zeroli, Bonomi (74′ Simmelhack) – Camarda (59′ Sia). A disp. Torriani, Bartoccioni, Skoczylas, Liberali, Perera, Ossola. All. Abate.

ARBITRO: Vogliacco sez. Bari.

NOTE: ammoniti Samek, Agrimi (L), Malaspina (L).