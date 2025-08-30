LECCE – Sticchi Damiani: “No alle sentenze ad agosto: vigili sul mercato, avanti con serenità”

Al termine della sconfitta contro il Milan, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha invitato alla calma, sottolineando come sia prematuro trarre conclusioni definitive dopo appena due giornate di campionato.

“È ancora presto per dare giudizi – ha dichiarato il numero uno giallorosso –. Nel primo tempo la squadra ha fatto bene, poi abbiamo pagato qualche calo fisico, fisiologico in questa fase della stagione, complicata anche dalle alte temperature di agosto”.

Sul fronte difensivo, Sticchi Damiani non ha ravvisato particolari problemi: “Non condivido l’idea che la squadra soffra sulle palle alte: a Genova non abbiamo concesso nulla, e anche contro il Milan non ricordo occasioni clamorose nate da cross o situazioni aeree”. Diverso, invece, il discorso in fase offensiva: “Di fronte avevamo un avversario reduce da un passo falso all’esordio, che quindi è sceso in campo molto concentrato e non ci ha lasciato grandi spazi”.

Una nota positiva arriva dall’esordio di Stulic, schierato per 45 minuti: “È arrivato da pochissimo, si sta adattando a un contesto e a condizioni climatiche completamente diverse, ma per me ha mostrato buoni movimenti. Sono certo che si farà valere”.

Il presidente ha poi voluto ribadire fiducia nel gruppo, anche in relazione a giocatori come N’Dri e Banda: “La squadra è questa, non ha senso parlare di cambi di programma. Abbiamo rinnovato alcuni elementi e bisogna lavorare. L’unica cosa che davvero non ha senso, in gare giocate ad agosto, è dare sentenze. Serve pazienza: dobbiamo restare vigili ma guardare avanti con serenità”.

