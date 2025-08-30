foto: K. Gaspar (Angola)ph: Coribello/SalentoSport
LECCE – Nove i convocati dalle proprie nazionali, lo spogliatoio di Di Francesco si svuota
Erano nove i calciatori della prima squadra del Lecce in procinto di partire per raggiungere i ritiri delle rispettive nazionali in giro per il mondo. Col forfait di Ramadani, diventano otto. L’elenco dettagliato:
– Matias Perez: convocato in Under 20 cilena per l’amichevole Cile-Arabia Saudita (8/9)
– Tiago Gabriel: convocato nell’Under 21 portoghese per Portogallo-Azerbaigian (5/9) e Scozia-Portogallo (9/9), qualificazioni agli Europei;
– Lameck Banda: convocato in nazionale zambiana per Zambia-Marocco (8/9), qualificazioni ai prossimi Mondiali;
– Medon Berisha: convocato in nazionale albanese per l’amichevole Gibilterra-Albania (4/9) e per Albania-Lettonia (9/9), qualificazioni ai prossimi Mondiali;
– Nikola Stulic: convocato in nazionale serba per Lettonia-Serbia (6/9) e Serbia-Inghilterra (9/9), qualificazioni ai prossimi Mondiali;
– Thorir Helgason: convocato in nazionale islandese per Islansa-Azerbaigian (5/9) e Francia-Islanda (9/9), qualificazioni ai prossimo Mondiali;
– Lassana Coulibaly: convocato in nazionale maliana per Mali-Comore (4/9) e Ghana-Mali (8/9), qualificazioni ai prossimi Mondiali;
– Kialonda Gaspar: convocato in nazionale angolana per Angola-Libia (4/9) e Angola-Mauritius (9/9), qualificazioni ai prossimi Mondiali;
Francesco Camarda, convocato nell’Under 21 azzurra per Italia-Montenegro (5/9) e Macedonia del Nord-Italia (9/9), rimarrà a Lecce per i postumi del trauma cranico – per fortuna senza conseguenze – rimediato ieri sera in Lecce-Milan.
Aggiornamento delle ore 13.30: Anche Ramadani rinuncia alla nazionale per via di una nuova infezione alla laringe, di cui aveva sofferto qualche tempo fa (“laringopiocele sinistro recidivato”).
Mister Eusebio Di Francesco, dunque, potrà lavorare esclusivamente con i portieri Falcone, Fruchtl e Samooja; i difensori Ndaba, Veiga, Kouassi, Gallo, Siebert; i centrocampisti Rafia, Gorter, Pierret, Kovac, Maleh, Sala; gli attaccanti Morente, N’Dri, Sottil e Pierotti.
In attesa di recupero, Camarda e Ramadani.
—
Cinque invece i giallorossi della Primavera convocati dalle proprie nazionali:
– Plamen Penev: convocato in Under 19 bulgara per uno stage di allenamento e delle amichevoli, periodo 1-9 settembre;
– Hjatle Laerke: convocato in Under 19 danese per le amichevoli Danimarca-Romania (4/9) e Danimarca-Norvegia (7/9);
– Niko Kovac: convocato in Under 21 boscniaca per Boscnia-Israele (5/9), qualificazioni ai prossimi Europei;
– Nemanja Milojevic: convocato in Under 19 slovena per le amichevoli contro Scozia (3/9), Polonia (6/9) e Far Oer (8/9);
– Jason Kodor: convocato in Under 21 rumena per Romania-Kosovo (5/9) e San Marino-Romania (9/9), qualificazioni ai prossimi Europei.