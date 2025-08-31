Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

LECCE – Primavera, esordio col freno a mano. In rosa arriva un terzino dal Belgio

Esordio da dimenticare per la Primavera del Lecce, da quest’anno allenata da mister Simone Schipa.

Tre partite, zero punti per i baby giallorossi che, dopo la sconfitta casalinga subita dal Milan nella giornata d’esordio, hanno nettamente perso le due gare giocate in trasferta, prima a Bologna (2-0 il 23 agosto), poi a Cesena, ieri (3-1, per il Lecce gol di Kodor). Domenica 14, dopo la pausa nazionali, per il Lecce ci sarà la visita del Monza.

Un gruppo giocoforza profondamente rivoluzionato, un nuovo tecnico – sebbene ormai di casa nell’ambiente giallorosso – e un mercato ancora aperto, sono aspetti che inevitabilmente possono incidere sui risultati.

E, a proposito di mercato: è di venerdì scorso l’ultimo arrivo in casa Lecce. Si tratta di Luca Dalla Costa, esterno difensivo belga classe 2007, rilevato in prestito, con diritto di opzione, dai belgi del Kas Eupen.

