CASARANO – Malcore illude, poi l’Atalanta dilaga: arriva il primo ko. Di Bari: “Ci è mancato equilibrio”

Prima pesante sconfitta in campionato per il Casarano, travolto 6-2 dall’Atalanta Under 23 al termine di una gara intensa e ricca di emozioni. Un risultato troppo severo per i rossoazzurri di mister Vito Di Bari, capaci di restare in partita per oltre un’ora nonostante l’inferiorità numerica, ma puniti nel finale dalla qualità e dalla freschezza dei giovani nerazzurri.

La partita si accende subito. Al 13’ Malcore, con una prodezza dal limite, porta avanti il Casarano con un sinistro all’incrocio. La gioia però dura poco: Cortinovis ristabilisce l’equilibrio con un diagonale preciso, e poco dopo Vavassori, sfruttando un’incertezza difensiva, ribalta il punteggio. I salentini provano a reagire ma concedono troppo spazio alle ripartenze atalantine: al 32’ è ancora Vavassori, con un guizzo da posizione defilata, a firmare la doppietta che vale il 3-1.

Nella ripresa il Casarano resta in dieci per l’espulsione di D’Alena e la gara sembra segnata. Ma i rossoazzurri hanno un sussulto d’orgoglio: Ferrara approfitta di una disattenzione difensiva e accorcia le distanze con una bella giocata personale. Il 3-2 riapre il match e accende le speranze ospiti. È solo un’illusione. Con l’uomo in più, l’Atalanta prende il controllo e dilaga. Al 66’ Cortinovis firma il poker con un elegante lob. Al 78’ Vavassori completa la sua giornata di grazia con il gol del 5-2. Nel finale, anche il subentrato Levak trova gloria personale fissando il punteggio sul 6-2.

Un passivo pesante, che non cancella però la buona volontà mostrata dai rossoazzurri. “Non è bello perdere così – ha commentato a fine gara mister Di Bari –. Abbiamo avuto un buon approccio e siamo andati in vantaggio, ma è mancato equilibrio nei momenti chiave. In inferiorità numerica ci siamo sbilanciati troppo, contro avversari di questo livello paghi caro ogni errore”.

Per le Serpi, sabato prossimo alle 20.30, sfida casalinga contro il Benevento.

IL TABELLINO

Caravaggio (BG), stadio Comunale

venerdì 29.08.2025, ore 21

Serie C/C 2025/26, giornata 2

ATALANTA U23-CASARANO 6-2

RETI: 13′ Malcore (C), 20′ e 66′ Cortinovis (A), 24′, 35′ e 78′ Vavassori (A), 60′ Ferrara (C), 85′ Levak (A)

ATALANTA (3-4-1-2): Pardel – Guerini, Obric (86′ Comi), Berto (46′ Navarro) – Bergonzi, Pounga (46′ Colombo), Panada (64′ Riccio), Ghislandi – Cortinovis (76′ Levak) – Vavassori, Cisse. A disp. Torriani, Sassi, Plaia, Simonetto, De Nipoti, Tornaghi, Idele, Del Lungo, Lonardo, Camara. All. Bocchetti.

CASARANO (3-4-3): Chiorra – Celiento (77′ Barone), Lulic, Gega – Cajazzo (58′ Millico), D’Alena, Logoluso, Pinto (77′ Gyamfi) – Ferrara (76′ Perez), Malcore (58′ Zanaboni), Chiricò. A disp. Bacchin, Pucci, Palumbo, Milicevic, Perez, Guastamacchia, Cerbone, Di Dio. All. Di Bari.

ARBITRO: Dorillo di Torino.

NOTE: ammoniti Berto (A), Gega, Zanaboni, Celiento (C); espulso al 48′ D’Alena (C). Rec. 2, 3.

