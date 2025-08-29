LECCE – Di Francesco dopo il ko col Milan: “Buona prestazione, ma gli errori si pagano”

Il Lecce esce dal Via del Mare con una sconfitta per 2-0 contro il Milan, ma anche con la consapevolezza di aver disputato una prova di personalità per buona parte della gara. Al termine del match, mister Eusebio Di Francesco ha analizzato così la prestazione dei suoi ai microfoni di DAZN e poi in sala stampa.

“Abbiamo sofferto il Milan soprattutto all’inizio, con i centrocampisti che si abbassavano troppo sulle linee – ha spiegato l’allenatore giallorosso –. Con il passare dei minuti siamo cresciuti e nella ripresa avevamo il pallino del gioco in mano. Poi un’ingenuità ci è costata la punizione e il gol. Contro squadre con questa qualità non puoi permetterti errori”.

Nonostante la sconfitta, Di Francesco ha evidenziato alcuni aspetti positivi: “La squadra ha saputo soffrire in alcuni momenti della gara e le catene sulle fasce hanno funzionato. Dobbiamo però alzare il livello nell’ultima giocata e nell’ultimo passaggio”.

Sul piano offensivo, resta ancora qualcosa da migliorare: “Abbiamo creato diverse situazioni, ma potevamo essere più qualitativi nei cross e nelle scelte finali. A volte siamo stati troppo frettolosi nel giro palla. Sul calcio piazzato eravamo un po’ bassi, dettagli che possono fare la differenza. Continueremo a lavorare, perché concedere incertezze al Milan significa rischiare grosso”.

Su Saelemaekers: “È un giocatore che sa giocare a calcio e può mettere in difficoltà chiunque, non solo noi. Peccato aver subito gol proprio quando tenevamo il pallino del gioco”.

Infine, preoccupazione per le condizioni di Camarda, costretto a lasciare il campo dopo uno scontro di gioco: “Ha preso una botta alla testa, non ricordava alcune cose e ho preferito sostituirlo. È stato un cambio forzato, stava facendo la sua partita. Credo stia facendo dei controlli in ospedale, speriamo non sia nulla di grave” (gli esami strumentali sono risultati negativi, ndr).