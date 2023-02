LECCE – Sticchi Damiani: “La A è patrimonio del Salento. Vittoria dedicata ai tifosi non presenti a Cremona”

La vittoria di Cremona, pesantissima della classifica, ha risollevato gli animi dell’ambiente giallorosso, dopo due prove non proprio incoraggianti contro Verona e Salernitana.

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha voluto dedicare la vittoria dello “Zini” a tutti i tifosi giallorossi, vicini e lontani: “Vorrei ringraziare – è la nota del numero uno di via Costadura – i tanti tifosi presenti, venuti a Cremona dal Nord Italia e da tutta Europa. Vorrei dedicare la vittoria, insieme a tutta la squadra, ai tanti tifosi a cui non è stato consentito di vivere questo pomeriggio di gioia. La Serie A è un patrimonio del Salento e dei salentini ed è un peccato che tifosi che si erano già organizzati per questa trasferta, affrontando i relativi costi, non abbiano potuto esultare insieme a noi. La vittoria è dedicata a loro“.