LECCE – Baroni: “In un gruppo così giovane è importante non perdere entusiasmo”. Baschirotto: “Voglio altre reti”

Ai microfoni Dazn, Marco Baroni esprime tutto il suo entusiasmo per la pesantissima vittoria di Cremona.

“Le ultime due battute d’arresto sono arrivate dopo le prestazioni più belle dell’anno, ma noi, per fortuna, ci concentriamo sulle nostre prestazioni e non sui risultati. Abbiamo aggredito alti i nostri avversari, cercando di togliere loro i riferimenti, complimenti a tutti, a chi ha giocato e a chi no. Era importante non perdere l’entusiasmo, siamo la squadra più giovane del campionato e la quinta più giovane d’Europa e quando alleni ragazzi così giovani, l’entusiasmo è fondamenetale. All’andata sbagliammo qualche movimento, mentre nelle ultime due partite abbiamo avuto grande qualità, facendo sempre la partita. Ho continuato a lavorare sulla squadra giusta perché i ragazzi credono in quello che fanno. Non abbiamo concesso nulla alla Cremonese, a fine partita ho detto loro di non mollare perché so cosa stanno passando. La vittoria? Vale moltissimo, noi siamo un gruppo forte e dobbiamo raggiungere obiettivi importanti tutti insieme. Sui calci piazzati? In A non c’è mai una soluzione giusta e poi noi non siamo una squadra molto fisica. I terzini hanno fatto un lavoro straordinario, la squadra ha sempre avuto compattezza ed equilibrio. Baschirotto? Deve continuare così, a lavorare con umiltà e a crescere, ha impattato in maniera incredibile in campionato e in un ruolo che non era il suo”.

Così il difensore-goleador, Federico Baschirotto: “Era una partita un po’ tirata e sapevamo di giocarci tanto. Le squadre si stavano studiando, noi cercavamo l’episodio e poi è arrivato il mio gol. Mi sento benissimo e spero di fare altre reti e continuare su questa strada. Era importante fare una fase difensiva attenta, dopo i sei gol presi nelle ultime tre partite. Personalmente? Posso ancora crescere tanto e non mi pongo limiti. L’importante è lavorare bene in settimana e scendere in campo col piglio giusto”.