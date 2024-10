LECCE – Sticchi Damiani: “Gara decisa da un’ingenuità. Sterilità offensiva? Un problema reale, ma l’organico c’è”

Il commento post Udinese-Lecce del presidente Saverio Sticchi Damiani.

“Stavamo vivendo una partita equilibrata che ci avrebbe potuto portare ad un prezioso pareggio, c’era la paura che qualche episodio potesse decidere i giochi e cosi è stato per un’ingenuità commessa dopo aver conquistato una palla che non dovevamo perdere. Sterilità offensiva? Un problema reale, lascio all’allenatore il compito di trovare la giusta soluzione all’interno del nostro organico. Nella sosta sarà importante lavorare bene e credere in noi stessi. L’organico c’è e mi piace ribadire che i due grandi giocatori ceduti sono stati rimpiazzati benissimo. Si tratta di non perdere tranquillità e di lavorare per le soluzioni adeguate”.

(Nuovo Quotidiano di Puglia)