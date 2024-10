LECCE – Gotti: “La differenza l’ha fatta una palla persa davanti alla nostra area. Banda ci manca, mai avuto al 100%”

In sala stampa, Luca Gotti tira le somme di un’altra prova opaca del suo Lecce, battuto da una punizione di Zemura.

“Nella prima mezzora abbiamo tenuto bene il campo, essendo però troppo poco pericolosi quando potevamo mettere in difficoltà gli avversari. Abbiamo poi fatto fatica a contenere la loro fisicità e ci siamo fatti spaventare da un paio di palloni spioventi in area. Nella ripresa sono venuti a giocare di più nella nostra metà campo, dopo le prime sostituzioni avevamo rimesso un po’ a posto le cose. La differenza è un pallone perso davanti all’area di rigore che ha portato alla prodezza di Zemura. I cambi hanno prodotto meno di quanto fatto nelle altre partite, abbiamo prodotto poco in mezzo al campo giocando con poca lucidità. Abbiamo creato meno fastidi al loro portiere di quanto speravo. Non abbiamo mai difettato in grinta, non so se è quello il problema o le caratteristiche di alcuni giocatori. Dorgu? L’unica azione molto pericolosa nasce dalle sue parti, oggi ha avuto meno continuità ed è stato meno brillante. Banda? Ci manca nell’uno contro uno nel creare superiorità, ma da quando sono qui non l’ho mai avuto al 100%. Ora lo abbiamo sottoposto a controlli accuratissimi per averlo con la Fiorentina in pianta stabile perché ci serve”.