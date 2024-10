LECCE – Falcone: “Ci è mancata la reazione. Quest’anno sarà più difficile rispetto allo scorso”

Il commento post Udinese-Lecce di Wladimiro Falcone in sala stampa.

“Come capitato altre volte, ci è mancata una reazione, quando l’avversario segna non riusciamo a reagire. Dobbiamo migliorare e lavorarci col mister. Siamo all’inizio ma credo che quest’anno sarà più difficile rispetto allo scorso anno. Ai miei compagni Gaspar e Dorgu chiedevo di salire in avanti nel finale perché serviva più pressione in attacco. Un portiere poi sogna sempre di andare in avanti su un calcio d’angolo a tempo ormai scaduto, come successe a me quando mi procurai il rigore contro il Bologna lo scorso anno. Non ci siamo riusciti a riprenderla, era importante. A Zemura ho fatto un applauso, è stato bravo su quella punizione. Noi siamo rammaricati per questa sconfitta, volevamo portare a casa dei punti per i tanti tifosi che c’erano allo stadio. Dobbiamo rialzarci perché negli spogliatoi ho visto volti tristi“.