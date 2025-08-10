LECCE – Sticchi Damiani: “Da Monopoli una lezione che ci sarà utile. Rosa con lacune ma per gran parte al completo”

l termine del pareggio per 2-2 nell’amichevole di ieri sera contro il Monopoli, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha tracciato un bilancio del test, parlando anche di mercato e abbonamenti.

“Quello di stasera (ieri, ndr) è stato un test sicuramente importante e permettetemi innanzitutto di ringraziare il Monopoli, la società e il presidente, per la grande ospitalità. Avremmo voluto disputare questa partita con il pubblico, purtroppo non è stato possibile: sarebbe stata una bella festa e ci dispiace. Il Monopoli si è dimostrato una società eccellente e ben organizzata. Il primo tempo del Lecce è stato molto positivo, con la squadra concentrata e sul pezzo. Nel secondo tempo, invece, abbiamo cambiato volto: non parlo dei singoli, ma dell’atteggiamento. Siamo entrati in campo con l’idea che fosse tutto facile e questa è stata una lezione utile. Nel calcio, anche quando ci sono differenze di categoria, le sorprese sono sempre dietro l’angolo”.

MERCATO – Poi spazio al tema mercato, con il presidente che ha confermato l’arrivo imminente di Sottil: “Oggi (ieri, ndr) è arrivato Sottil, un ragazzo su cui l’area tecnica lavorava da diversi giorni a luci spente. Il suo nome non è uscito fino a poche ore prima dell’arrivo. È stata una trattativa non banale: a volte dall’esterno sembra immobilismo, ma ci sono i tempi delle negoziazioni, soprattutto con giocatori che attirano tante attenzioni. Prenderlo nel momento giusto richiede attesa e pazienza. Speriamo abbia fortissime motivazioni: deve riscattarsi e ha tutti gli strumenti per farlo, con un allenatore che lo conosce bene e un direttore che lo aveva già in Primavera. Ora attendiamo le visite mediche e la firma”.

Sul fronte uscite e acquisti, Sticchi Damiani ha chiarito: “Numericamente dobbiamo prendere un difensore centrale, dopo la partenza di Baschirotto. Ci sono i tempi tecnici, ma assicuro che con Corvino e Trinchera lavoriamo senza sosta, giorno e notte. Fa piacere che i nostri giocatori siano accostati a tante società: vedo Pierotti in forma, sta attirando l’attenzione di alcuni club, mentre per Krstovic lo sapevamo già. A inizio stagione ci ha espresso la volontà di provare un salto di carriera: se arriverà l’offerta giusta per lui e per noi, se ne potrà parlare, altrimenti resterà e saremo felici di tenerlo”.

Il presidente ha poi fatto il punto sulla rosa: “ La squadra si sta allenando insieme da un bel po’ di tempo, tutti i giorni con due allenamenti con un bel gruppo di giocatori che faranno parte della rosa di questa stagione. Aspettiamo fasi più avanzate per poche situazioni di completamento, l’organico ha delle lacune ma per gran parte è completo”.

Infine, un commento sugli abbonamenti: “Bellissimo segnale la prima fase, con numeri mai avuti prima: 16.500 tessere già sottoscritte. È il dato più alto di sempre e testimonia come il territorio stia rispondendo con grande entusiasmo e concretezza”.