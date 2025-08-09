LECCE – Krstovic e Pierotti, poi errori e la rimonta del Monopoli. E’ pari in amichevole

E’ un’ultima amichevole amara quella disputata dal Lecce questa sera in casa del Monopoli, capace di rimontare i giallorossi fino al 2-2 finale. Gara a dir poco dai due volti, con una prima frazione in cui i salentini fanno valere con disinvoltura le due categorie di differenza ed una seconda in cui le motivazioni e la fame biancoverde riescono a fare la differenza.

Di Francesco ritrova Gallo nella linea difensiva del suo 4-3-3, che vede Pierotti, Krstovic e Banda come terminali offensivi. Colombo si oppone con un 3-5-2. Il primo a proporsi in avanti è Pierotti, che al quarto si muove bene rientrando sul piede mancino, ma la sua conclusione è respinta dalla difesa biancoverde. Al dodicesimo il Lecce riesce a sbloccarla: cross tagliato di Banda, Krstovic in rotazione devia la palla all’angolino con la pianta del piede. Passano cinque minuti e Banda, lanciato da Pierret, si presenta tutto solo davanti a Piana che però salva sul piatto di controbalzo dello zambiano. Al 26′ il Lecce raddoppia comunque: ancora Banda dalla sinistra, cross per la testa di Coulibaly che colpisce male favorendo però Pierotti, bravo nello stop e nel forte diagonale che batte Piana. Un minuto dopo la prima conclusione di marca monopolitana nell’estirada ampiamente alta di Longo.

Ripresa e dopo pochi secondi Camarda cerca la girata trovando un muro di maglie nere in opposizione. Sul ribaltamento di fronte botta forte di Tirelli e destro largo di poco. Al 52′ il Monopoli riesce comunque a riaprire il match. Bordo direttamente da corner chiama Falcone alla gran parata, poi sulla respinta Longo è il più lesto di tutti a ribattere in rete. Alla ripresa del gioco Pierotti tenta di mancino di infilare la palla all’angolino, mancandolo per poco. Al 57′ bordata dal limite di Morente diretta sotto la traversa e deviata in corner da Piana. Al sessantesimo il Monopoli tenta di sorprendere il Lecce affrettando la battuta di una punizione e liberando al tiro Valenti, sul cui diagonale è decisivo il piede di Falcone. Pericoloso Greco nell’azione seguente, salva ancora Falcone in respinta. Al 69′ Ramadani da fuori, palla in curva. Al 77′ occasione per il tris del Lecce: Morente lancia Camarda atterrato da Albertazzi in uscita, ma lo stesso portiere si rifà intuendo e respingendo il calcio di rigore battuto dal classe 2008. L’azione prosegue e ancora l’estremo di casa si oppone al forte mancino da fuori di N’Dri. All’ottantesimo Tirelli da fuori, palla alta di non molto. Locali sempre pericolosi sugli sviluppi dei corner, all’ottantaduesimo prima Fruchtl e poi Tiago Gabriel si oppongono ai tentativi monopolitani. Ancora Albertazzi su N’Dri a cinque dal novantesimo, parata plastica sul mancino rapido dell’ivoriano. Pareggia il Monopoli all’86’, sfruttando un lancio dalle retrovie in favore di Tirelli che in diagonale batte Fruchtl. A ridosso del novantesimo nuova prodezza di Albertazzi, che si supera per dire di no al tiro ravvicinato di Camarda. E’ 2-2 finale.

Il prossimo appuntamento del Lecce sarà il primo ufficiale, il 15 sera in Coppa Italia con la Juve Stabia.

IL TABELLINO:

Monopoli-Lecce 2-2

MONOPOLI: Piana (20’st Albertazzi); Viteritti (42’st Spanò), Miceli (20’st Bizzotto), Ronco (1’st Piccinini); Imputato (1’st Scipioni), Falzerano (1’st Valenti), Battocchio (1’st Bordo), Greco (20’st Calvano), Rossi (20’ Di Santo); Longo (31’st Lattanzi), Bruschi. A disposizione: Tirelli, Silvestri. Allenatore: A. Colombo.

LECCE: Falcone ; Kouassi (26’st Veiga), Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo (26’st Ndaba); Coulibaly (17’ Kaba), Pierret (17’st Ramadani), Berisha (17’st Helgason); Pierotti (17’st N’Dri), Krstovic (1’st Camarda), Banda (1’st Morente). A disposizione: Samooja, Penev, Rafia, Maleh, Gorter. Allenatore: E. Di Francesco

Marcatori: 12’pt Krstovic, 25’pt Pierotti, 7’st Longo, 36’st Pirelli

Ammoniti:

Recupero: 1’pt, 2’st

Note: rigore parato a Camarda al 32’st

Arbitro: Andrea Palmieri (sez. di Brindisi)

Assistenti: Angelo Tomasi (sez. di Lecce) e Andrea Recupero (sez. di Lecce)

Hanno svolto un lavoro personalizzato Perez e Kovac.

Domani alle 11:30 è in programma all’Acaya Golf Resort & SPA un test in famiglia con la formazione Primavera a porte chiuse.