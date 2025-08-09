LECCE – Arrivi e partenze: Borbei al Foggia, Sottil atteso nel Salento per le visite mediche

Alexandru Borbei lascia il Lecce per accasarsi al Foggia a titolo temporaneo, L’ex portiere della Primavera del Lecce si appresta, dunque, ad affrontare la sua prima stagione di calcio professionistico agli ordini di mister Delio Rossi. A Foggia troverà il suo compagno Till Winkelmann, acquisito dal club rossonero a titolo definitivo.

Borbei, lo scorso anno, è stato praticamente inoperoso: aggregato come terzo portiere in prima squadra, è poi stato ceduto al Cluj in Romania, senza, però, trovare minutaggio. Ora l’occasione di riscatto per il rumeno classe 2003, arrivato a Lecce nell’estate del 2020.

Per la prima squadra, invece, colpo a sorpresa di Corvino & Trinchera: a pomeriggio arriverà a Lecce Riccardo Sottil, cartellino di proprietà della Fiorentina, classe 1999, attaccante esterno.

Figlio d’arte (suo padre Andrea, ex calciatore professionista, ora allena il Modena), è cresciuto nelle giovanili del Torino e poi della Fiorentina, con cui ha esordito in Serie A nel 2018/19. Dopo una breve parentesi in B a Pescara, Sottil è tornato a Firenze nel 2019/20, non riuscendo, negli anni, a conquistare un posto da titolare. Nel gennaio scorso, esperienza pressoché da dimenticare nel Milan, con cui ha giocato esclusivamente sei partite in Serie A e due in Coppa Italia.