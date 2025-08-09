LECCE – Gonzalez abbandona il calcio e ringrazia tutti. La società: “Hai sempre onorato la maglia”

Joan Gonzalez dice addio al calcio agonistico. L’ex centrocampista del Lecce, attraverso Instagram, si congeda dall’attività professionistica dopo che lo staff medico lo aveva stoppato, prima della partenza verso il ritiro pre-campionato 2024/25, a causa di una patologia cardiaca.

Lo spagnolo ricorda i bei momenti trascorsi coi compagni a Lecce. Alla società dedica un ringraziamento particolare: “Grazie al presidente per avermi aperto le porte di un club meraviglioso, agli allenatori che si sono fidati di me, ai compagni, allo staff tecnico, a tutti coloro che ci lavorano e ai tifosi: ho sentito il vostro sostegno, passo dopo passo. Non siete stati solo spettatori, ma siete parte di questa storia che ho vissuto. Grazie per avermi fatto sentire parte di una vera famiglia, mi sono sentito come a casa ed è stato un privilegio vivere lì. Lecce avrà sempre un posto speciale nel mio cuore“.

Alle parole si Gonzalez sono seguiti i tanti messaggi dei suoi ex compagni giallorossi. la società gli ha dedicato una nota: “Grazie per aver sempre onorato la nostra maglia, grazie per il tuo straordinario percorso con Primavera e Prima Squadra. Abbiamo vinto tanto insieme, ci siamo divertiti, abbiamo condiviso tutto, anche quest’ultimo periodo difficile. Sei stato capace di trasformare un sogno infranto in una nuova opportunità di crescita, impegnandoti brillantemente nei tuoi studi, grazie alla tua intelligenza, sensibilità e cultura. Perdiamo un grande calciatore, ma continueremo a voler bene ad un uomo vero che ama il Lecce ed il Salento. Buona vita Joan”.

L’ex Barcellona, ora, si dedicherà agli studi universitari. La carriera di Gonzalez a Lecce si chiude con 64 presenze in Serie A in due campionati con due gol (contro il Monza il primo anno e a Verona il secondo) e quattro assist; in Primavera: 31 presenze con otto gol e tre assist nel 2021/22, più una in Coppa Italia.